Названа причина ЧП в Тушинском тоннеле

По предварительным данным, проседание грунта произошло под тоннелем. Из-за этого образовался провал 5 на 15 метров. В итоге вода, смешанная с грязью на склоне тоннеля, хлынула в инженерное сооружение. Пока канализационная система не справляется с потоками. На месте работают все оперативные службы города.

Как полагает Елянюшкин, в течение ближайших двух часов будет решено, когда примерно тоннель можно открыть для транспорта. Сейчас закрыто не только само сооружение под каналом имени Москвы, но и некоторые прилегающие улицы. По сообщению Центра организации дорожного движения, перекрыт съезд с МКАД в Трикотажный проезд. В районе Волоколамского шоссе образовались огромные пробки, транспортные аналитики рекомендовали водителям не ездить в эту сторону. Очевидцы также сообщают, что серьезные заторы начали создаваться и на Ленинградском шоссе.

Напомним, что власти Москвы создали оперативный штаб по ликвидации последствий ЧП. Его возглавил заместитель мэра Петр Бирюков.