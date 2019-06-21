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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд повторно арестовал экс-главу Раменского района

Бабушкинский суд Москвы второй раз отправил под арест бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, сообщил "Интерфакс". Он подозревается в убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.

Суд арестовал главу Пушкинского района

В заключении он пробудет до 7 июля. После первого ареста Мосгорсуд отправил материалы дела об убийстве на новое рассмотрение.

По данным следствия, убийство произошло в ночь на 2 мая. Подозреваемый задушил 39-летнюю Исаенкову в салоне автомобиля, после чего покинул место преступления. Мотив убийства - личная неприязнь. Кулаков признался, что их связывали интимные отношения. 31 мая стало известно о том, что Кулаков покинул занимаемый им пост досрочно.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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