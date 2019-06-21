В новом приложении "Парковки Москвы" можно исправить ошибки при оплате

Исправить ошибки при оплате парковки столичным водителям поможет новая версия программы "Парковки Москвы New".

В новой версии приложения изменился дизайн и функционал, что позволит парковаться быстрее и удобнее. Так же теперь есть возможность исправлять ошибки, допущенные при оплате парковки через мобильное приложение, сообщает транспортный портал города.

Для загрузки нового приложения нужно зайти в App Store или Google Play. После установки приложение будет называться "Парковки 2". Баланс парковочного счета из старого приложения сохранится в новом.

Выбрав пункт "Изменить завершенную парковку", водитель сможет исправить государственный номер автомобиля и номер парковочной зоны, если допустил в них ошибку при оплате парковки. Кроме того, те, кто забыл продлить парковку, смогут доплатить и изменить время ее завершения. Любые изменения можно внести только до конца суток.

Отметим, что исправить парковочную сессию можно только один раз, а продлить - только ту сессию, которая завершилась по истечении оплаченного времени, а не была прервана пользователем самостоятельно. Инициатива внедрить нововведения исходила от экспертного центра "Пробок.нет".