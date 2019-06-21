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21.06.2019 10:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Рыбинске двухлетняя девочка получила серьезные травмы на батуте

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

В Ярославской области возбуждено уголовное дело после получения маленьким ребенком тяжелых травм на батуте.

Как рассказали в следственном управлении СК РФ по региону, инцидент произошел 20 июня в парке имени Фейгина в Рыбинске.

- В результате порыва ветра батут опрокинулся, и находившаяся на нем в тот момент девочка в возрасте один год и девять месяцев получила тяжелые травмы, - рассказала официальный представитель ведомства Кристина Гузовская.

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Организованная после происшествия доследственная проверка установила, что батут с "говорящим" названием "Даша-путешественница" был закреплен на меньшее количество креплений, чем регламентировано правилами по его эксплуатации.

В отношении владельца игрового оборудования, 35-летней жительницы Рыбинска, возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область ЧП на аттракционах
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