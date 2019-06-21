Исторической вехой в развитии фармацевтической отрасли России стал запуск на саранском заводе "Биохимик" в феврале минувшего года первого в стране производства полностью отечественных антибиотиков нового поколения. За девять месяцев регистрационные удостоверения получили одиннадцать современных антибактериальных средств, а до конца 2019-го реестр выпускаемых здесь новинок пополнят еще 17 новейших препаратов. Всего же на различных этапах разработки и освоения находятся 150 средств для лечения широкого спектра болезней - от кожных инфекций до туберкулеза и рака.

Что могут саранские производители лекарств противопоставить засилью импортных таблеток и микстур в российских аптеках? Реально ли сегодня возродить лучшие традиции советской фармацевтики? Когда пациенты смогут получить эффективные и доступные по цене отечественные аналоги дорогих западных препаратов? Ответы на эти и другие вопросы читателей искала корреспондент "РГ".

Возродить и преумножить

...Черный след оставила в истории российской фармотрасли эпоха "лихих" 90-х: в ту пору большинство предприятий страны почти прекратили выпускать лекарства из отечественных субстанций. Именно в те годы наши производители лекарственных препаратов растеряли научный и кадровый потенциал и, казалось, безнадежно утратили завоеванные позиции на внутреннем и внешнем рынках, перейдя на закупку и фасовку. В условиях взятого страной курса на импортозамещение разрабатывать технологии пришлось с нуля. Поэтому, когда в декабре 2016-го в ходе визита в Саранск главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой было подписано трехстороннее соглашение о создании на базе "Биохимика" фармацевтического научно-производственного центра (НПЦ) "Антибиотики", в успех верили не все. Но коллективу одного из крупнейших фармацевтических предприятий России удалось совершить поистине революционный прорыв. Возродить лучшие отечественные традиции синтеза полного цикла антибиотика - от штамма-продуцента до готового препарата - здесь смогли всего за год с небольшим. Уже в феврале 2018-го был дан старт первому в стране производству российской субстанции ванкомицина - антибиотика резерва: его применяют, когда другие лекарства уже бессильны.

- За прошедший год технология производства ванкомицина модернизирована на стадии ферментации, в результате производительность повышена более чем на 20 процентов, - рассказал исполнительный директор АО "Биохимик" Дмитрий Земсков. - Кроме того, полностью отработаны технологии получения телаванцина, рамопланина и оритованцина - антибактериальных препаратов пятого поколения. Идет процесс регистрации. Промышленный выпуск субстанций липогликопептидного ряда планируется наладить в конце третьего квартала 2020 года, а уже к 2021-му препараты поступят на фармацевтический рынок.

Еще одна победа - предприятие первым в стране получило регистрационное удостоверение на производство новейшего антибиотика группы карбопенемов. И останавливаться на достигнутом мы не собираемся. За последний год регистрацию прошли уже 19 современных средств, а до конца 2019-го планируем наладить выпуск еще 17 наименований лекарств.

От туберкулеза и онкологии

Все эти противомикробные препараты обладают широким спектром действия, их очень ждут российские медики и пациенты. Новые средства эффективны для лечения инфекций дыхательных путей, кожи и мягких тканей, мочевыводящих путей и почек. А современный противотуберкулезный антибиотик применяется при непереносимости противотуберкулезных препаратов первого ряда и резистентности к ним.

Его внедрение в производство спасет тысячи жизней - ведь туберкулез сегодня занимает десятое место среди причин смерти населения планеты. По оценкам ВОЗ, он входит в число самых опасных инфекционных заболеваний в мире - наряду со СПИДом и гепатитом, причем распространенность недуга, вызванного "палочкой Коха", гораздо шире. Он губит больше людей, чем ВИЧ и СПИД вместе взятые. Если обратиться к медицинской статистике, только в 2017-м от туберкулеза погибло 1,6 миллиона человек, а общее число заболевших составило десять миллионов.

Еще одно приоритетное направление деятельности ученых "Биохимика" - работа над пополнением арсенала средств для борьбы с чумой XXI века - онкологическими заболеваниями.

"Биохимик" будет обладать одним из самых больших портфелей современных онкопрепаратов разных форм выпуска

- В рамках поручений президента РФ по реализации общенациональной программы по борьбе с онкологией мы запустили ряд концептуальных инновационных проектов, - поделился Дмитрий Земсков. - Это, в частности, проект по разработке и освоению онкологических препаратов - для них будет построен цех. С 2020 года начнется фармацевтическая разработка и научно-исследовательские работы по данным группам препаратов. К 2022 году лекарственные средства будут поданы на государственную регистрацию. Это новейшие препараты международного уровня, которые прежде у нас не производились. В перспективе "Биохимик" будет обладать одним из самых больших портфелей современных онкопрепаратов разных форм выпуска.

Курс на экспорт

На состоявшемся весной в Москве XI Всероссийском конгрессе с международным участием "Инфекционные болезни в современном мире: эволюция, текущие и будущие угрозы" многие эксперты выражали озабоченность положением дел в российской фармацевтической отрасли. Львиная доля - 79 процентов - субстанций для производства противомикробных препаратов импортируется из Китая, Индии, Кореи и Европы. Это грозит возникновением сырьевого дефицита, а также ростом стоимости лекарств. Как отмечалось на конгрессе, в нынешних условиях инициативы "Биохимика" уникальны для страны и соответствуют лучшим стандартам мировой фармацевтики.

Сегодня саранский завод - не только один из ведущих игроков на внутреннем рынке лекарственных препаратов, но и успешный экспортер. Медикаменты от "Биохимика" поставляются как в страны СНГ - Казахстан, Киргизию, Азербайджан, Узбекистан, Грузию и Армению, так и в дальнее зарубежье. В прошлом году завод открыл торговое представительство во Вьетнаме. Предприятие развивает рынки сбыта в государствах Персидского залива и Латинской Америки.

В ноябре текущего года "Биохимик" будет отмечать свое 60-летие. Юбилей одно из старейших предприятий Мордовии встречает новыми амбициозными планами - и власти республики активно поддерживают их. О развитии производства и повышении экспортного потенциала шла речь на недавней встрече главы РМ Владимира Волкова с председателем Совета директоров группы компаний "Промомед" Петром Белым. Сейчас на заводе активными темпами идет процесс обновления ассортимента - устаревшие продукты массово заменяются на современные и высокорентабельные. В арсенале "Биохимика" - более 100 наименований препаратов. В то же время на различных этапах разработки и освоения находятся 150 лекарственных средств.

Ключевой вопрос

На майском пленарном заседании VI Медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость" в Сочи президент России Владимир Путин пообещал, что руководство страны будет поддерживать проекты в сфере импортозамещения и высокотехнологичного экспорта.

Отвечая на вопрос журналиста из Мордовии о реконструированном заводе "Биохимик", сумевшем запустить первое в РФ производство современных отечественных антибиотиков полного цикла, глава государства отметил, что импортозамещение значится в числе ключевых задач, стоящих перед экономикой страны.

- Мы только в промышленности в прошлом году 620 миллиардов вложили в импортозамещение, - констатировал Владимир Путин. - В значительной степени средства пошли в оборонку, но и этот вид производства мы поддерживали и обязательно поддерживать будем. Для этого принимаются соответствующие правила внутри страны по использованию тех или иных препаратов, создаются определенные льготы и преференции. Мы этим будем заниматься дальше, важно только обеспечить качество. А вот качество можно обеспечить, если вы будете выходить на рынки третьих стран. Тогда это будет не какой-то чисто российский продукт, а именно международного уровня. К этому мы будем стремиться. Со своей стороны будем помогать вам выходить и осваивать эти рынки. У нас есть целая программа поддержки такого высокотехнологичного экспорта с хорошей добавочной стоимостью.

Компетентно

Марина Журавлева, доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора центра клинической фармакологии Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава России:

- Антибиотики - это препараты, которые позволили человечеству сохранить 30 лет жизни. Наша задача - рационально применять этот класс лекарственных средств и бороться с распространяющейся мультирезистентностью. Создание эффективных антимикробных препаратов российского производства, терапевтически эквивалентных иностранным аналогам, осуществляемое на заводе "Биохимик", а также проводимые исследования в области разработки антибиотиков нового поколения обеспечивают большему количеству пациентов доступ к качественному лечению и отвечают потребностям современного здравоохранения.