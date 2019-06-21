Материал "Баба Маша, уходи!" был опубликован в "РГ" 28 мая нынешнего года. В нем мы подробно рассказали историю, что называется, за гранью. О том, как 84-летняя Мария Киселева из поселка Ордынское Новосибирской области неожиданно узнала, что у себя дома уже не хозяйка. О том, что она, как выяснилось, еще в 2015 году продала свой дом и огород - как сказано в договоре, за 850 тысяч рублей, но при этом не увидела от покупателей ни копейки денег. Как боится своих новых "хозяев", называя их "оккупантами". С момента публикации прошло три недели - достаточно, чтобы разобраться. Но областная прокуратура не смогла разглядеть в происходящем никаких нарушений.

Я до последнего верила и ждала, что несчастную бабушку, которая очень боится новых владельцев своей избы, после нашей публикации бросятся защищать те, кому это положено по должности. Но нет. Прокуратура молчала, зато мне позвонил младший сын покупательницы дома Зои Хуртиной. Иван служит в полиции и периодически навещает бабу Машу. Это он, как рассказывает Мария Киселева, гнал ее из дома, а она только и повторяла: "Иван, успокойся, Иван, успокойся". На угрозы она пожаловалась в прокуратуру. А люди при погонах написали ей в ответ: "Довод о высказывании в Ваш адрес со стороны Хуртина И. А. требования покинуть дом, в котором Вы проживаете, не подтвердился". Каких подтверждений искали представители надзорного органа, кто должен был подтвердить "довод" 84-летней женщины, неужели сам Иван Хуртин? Видимо, так. Да, он это не подтверждает. И не преминул мне об этом заявить - мол, читали прокурорский-то ответ? Видели, что там написано?

Да, я видела. И мне стыдно не только за Ивана Хуртина и его семью, которые нашли способ присвоить дом в центре поселка городского типа, не отдав Марии Киселевой за него ни копейки. Мне стыдно и за тех, кто не видит в этом нарушений.

Напомним, в редакцию "РГ" обратились Ольга и Николай Букины: Ольга знает Марию Киселеву с детства, и, узнав, что женщину выгоняют из дома, не смогла остаться равнодушной. Выяснилось, что существует зарегистрированный в Росреестре договор купли-продажи, который был якобы заключен в 2015 году, и по которому Мария Киселева получила за свой дом и участок 850 тысяч рублей, сохранив право пожизненного здесь проживания.

Мария Киселева плачет и клянется, что ничего не знала о продаже дома, никуда не ходила и ничего не оформляла. И денег тоже не получала, хотя в договоре написано, что расчет произведен еще до подписания документа. То, что денег покупатели не отдали, они и не отрицают: "Да она нам дом подарила", - заявил мне Иван Хуртин. "А что же вы тогда договор дарения не заключили?" - "Не знаю, я не юрист, и я вообще никакой договор не заключал…"

В этом он прав - наверное, юридического образования у него действительно нет. И договор заключал не он, а его мать, пенсионерка Зоя Хуртина. И это она обязана передать деньги продавцу недвижимости. Иначе этот договор считается неисполненным, и по решению суда его можно признать недействительным. Нельзя покупать жилье, не отдавая взамен денег. "Она не хочет их брать!", - объяснил Иван Хуртин. Однако в таком случае, если ты добросовестный приобретатель, существует несколько способов отдать старухе деньги - например, открыть на ее имя счет. Или обратиться к нотариусу и передать деньги ему, а он уж найдет способ вернуть их владельцу. Либо, как вариант, обратиться в суд и понудить бабушку принять наконец деньги. Ни одним из них Хуртины за четыре года не воспользовались. Остается только предположить, что у них и не было такой цели.

При этом прокуратура, очевидно, считает, что такие договоры купли-продажи недвижимости - в порядке вещей. "Довод о неисполнении Хуртиной З. Ф. условий договора купли-продажи по оплате проданного Вами земельного участка и жилого дома не нашел своего подтверждения", - пишут прокуроры бабе Маше. Что это значит? Деньги можно не отдавать? Нет слов. Только мороз по коже…

Между тем

Прокуроры сообщили бабе Маше, что "не обладают правом" представлять ее интересы в суде. Ну что ж. Сегодня Баба Маша готова отдать "гробовые" 57 тысяч рублей юристу, который будет представлять ее интересы в суде, раз у прокуратуры в Новосибирской области таких прав нет. Юриста ищут Ольга и Николай Букины, которые благодарны "РГ" хотя бы за то, что мы предали ситуацию огласке. А Иван Хуртин с супругой бабу Машу за это время тоже навестили. Помыли ей пол (в своем доме). Говорят, живи, баба Маша, мы ж тебя не выгоняем. А она в ответ попросила отдать ей деньги. Или купить однокомнатную квартиру, куда она переедет вместе с дворнягой Тузиком и тремя кошками. Иван на это соглашаться не торопится - его-то, в отличие от бабы Маши, прокуратура защищает.