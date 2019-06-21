Появилось видео задержания ФСБ 12 экстремистов в КЧР и Москве

В интернете появилось видео, на котором запечатлено задержание мужчин, которые подозреваются в распространении экстремистских идей.

Как сообщает RT, видео задержания 12 человек опубликовала ФСБ. Задержания проходили в Карачаево-Черкесии и Москве. Во время обыска силовики нашли огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы и экстремистскую литературу.

На кадрах запечатлено задержание двоих подозреваемых. В их квартирах обнаружено большое количество литературы на арабском языке и листовки. Кроме того, оперативники изъяли оружие – винтовку с оптическим прицелом и пистолет.

Ранее сообщалось, что задержанные относятся к религиозной экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра", запрещенной в России. Они намеревались создать в Северо-Кавказском регионе государство с шариатской формой правления.