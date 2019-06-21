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21.06.2019 14:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

ФСБ задержала 12 участников экстремистской организации

Текст: Александр Степанов
ФСБ России задержала 12 активных членов религиозной экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра" (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).
Задержание членов экстремистской организации сотрудниками ФСБ РФ. Фото: ФСБ РФ/РИА Новости Задержание членов экстремистской организации сотрудниками ФСБ РФ. Фото: ФСБ РФ/РИА Новости
Задержание членов экстремистской организации сотрудниками ФСБ РФ. Фото: ФСБ РФ/РИА Новости

Как сообщили в центре общественных связей ФСБ, подозреваемые распространяли идеи радикального ислама, намеревались создать на территории Северо-Кавказского региона государство с шариатской формой правления, проводили попытки смесить с постов представителей органов муниципальной власти.

В Крыму ФСБ задержала восемь членов ячейки "Хизб-ут-Тахрир"

Все сторонники экстремисткой организации являются жителями Карачаево-Черкесии. Один из них был задержан в Москве. В ходе обысков в домах у подозреваемых изъято огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы. Кроме того, изъяты флэш-карты, компакт-диски с видеороликами террористического характера, религиозная литература экстремистского содержания.

ФСБ проводила задержания участников подпольной ячейки совместно с МВД и Росгвардией. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщала "Российская газета", в среду ФСБ заявила о пресечении деятельности законспирированной ячейки, которая собирала и переправляла деньги на нужды международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Масштабные обыски проходили на территории сразу семи субъектов России: Москвы, Московской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Красноярского края, Астраханской области, Ставропольского края и Республики Дагестан. Были задержаны двое подозреваемых, проверяется причастность к совершению преступления еще одного лица. Изъяты средства коммуникации, платежные инструменты и фискальные чеки и другие документы, свидетельствующие о преступной деятельности.

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