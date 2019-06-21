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Рубрика: Российский автопром

УАЗ проверит Хантер на прочность горами Кавказа

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба УАЗа Фото: Пресс-служба УАЗа
Фото: Пресс-служба УАЗа

В августе 1974 года три УАЗ-469Б взобрались на высоту 4200 метров над уровнем моря на Эльбрусе, став таким образом первыми в мире серийными машинами, которым удалось покорить такой максимум. В честь 45-летия этого эпохального восхождения УАЗ отправился в экспедицию на Кавказ на современных Хантерах.

Для путешествия были выбраны УАЗ Хантер в исполнении "Экспедиция", которую отличают силовые бамперы и пороги, защита рулевых тяг, экспедиционный багажник, откидной борт, электрическая лебёдка и "зубастые" внедорожные шины BFGoodrich All-Terrain размерностью 235/85 R16. Благодаря последним клиренс автомобиля вырос с 210 до 241 мм.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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Силовой агрегат стандартный: бензиновый двигатель объёмом 2.7 литра мощностью 135 л.с. и 5-ступенчатая МКП. Привод - подключаемый полный с демультипликатором и блокировкой заднего дифференциала. Цена - от 895 410 рублей. Напомним, продажи УАЗ Хантер "Экспедиция" стартовали в начале мая 2019 года.

Что касается памятной даты - 45-летия восхождения на Эльбрус - то покорение рубежа 4200 метров над уровнем моря состоялось в рамках испытаний внедорожников новой модели УАЗ-469. Согласно записям испытателей, мощность двигателей из-за разряженного воздуха сократилась на 20-30 л.с., но, несмотря на это, чистое время восхождения составило всего 38 минут. Подробнее об этом этапе испытаний 469-го Ульяновский автозавод рассказал в отдельном лонгриде с архивными фото и видео.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
#УАЗ