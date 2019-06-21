Скандал, разгоревшийся вокруг психоневрологического интерната "Забота" в Калининградской области, получил развитие. В суд передали уголовные дела бывшего сотрудника учреждения и его сообщников, которые обманывали инвалидов и похищали у них деньги.

"Российская газета" следит за развитием этой истории (номера от 04.10.2018 и 22.11.2018). В "Заботе", расположенной в Полесске, живут мужчины и женщины с диагнозом "детский церебральный паралич" и другими нарушениями центральной нервной системы. Все пациенты совершеннолетние, но многие из них в душе остались детьми. Обмануть их легко. Этим пользовались и сотрудники интерната, и посторонние люди.

В сентябре прошлого года социальные сети облетела публикация чемпиона СНГ по боксу в полутяжелом весе, руководителя калининградского благотворительного фонда "Сердца трех" Сергея Горохова. Сергей рассказал об ужасных вещах: у душевнобольных похищали деньги, их плохо кормили, а зимой пациенты мерзли.

- Я регулярно навещаю воспитанников "Заботы" уже три года. И могу уверенно заявить, что этот беспредел начался в 2017 году - вскоре после смены руководства интерната, - рассказал корреспонденту "РГ" Сергей Горохов. - Вначале пациенты стали жаловаться на невкусную еду и маленькие порции в столовой, редкие стирки и уборки. Потом - на сомнительных личностей, которых новый директор поселила в интернате. От этих людей постоянно пахло алкоголем, они угрожали, отбирали банковские карточки, заставляли называть ПИН-коды. У пациентов с задержкой умственного развития карты выманивали обманом, обещая купить игрушки и сладости. Зимой прибавились жалобы на холод, ведь руководство интерната, как говорили мне воспитатели, экономило на угле. Кстати, воспитательницу, которая пыталась бороться с новыми порядками, в сентябре 2017 года уволили, хотя пациенты ее очень любили.

На следующий день после публикации комиссия калининградского министерства социальной политики выехала в "Заботу". Вечером после проверки директора интерната уволили. Как заявила тогда региональный министр соцполитики Анжелика Майстер, факт снятия денег с личных счетов пациентов нашел подтверждение. Подтвердился и ряд других неприглядных случаев, которые описал Сергей.

В ситуацию вмешалась прокуратура, после чего следователи и полиция возбудили несколько уголовных дел. Так, двух сотрудников интерната заподозрили в вымогательстве. По версии следствия, они угрожали пациенту насилием и вынудили его отдать более 130 тысяч рублей. Один из фигурантов дела умер. Второй, подсобный рабочий интерната, ныне уже бывший, вскоре окажется на скамье подсудимых.

Сотрудник интерната снял с банковской карты пациентки 240 тысяч рублей, пообещав ей купить сладости и игрушки

Этот же экс-сотрудник интерната, по информации региональной прокуратуры, участвовал в обмане девушки с особенностями умственного развития. Он и двое подельников, не работавших в "Заботе", сняли с банковской карты пациентки 240 тысяч рублей. Деньги присвоили.

Как рассказал Сергей Горохов, девушка сама дала обидчикам карточку и назвала ПИН-код. Ей пообещали, что на все деньги купят сладости и игрушки. Дело по статье "мошенничество по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину" передано в суд.

- Кроме того, прокурорская проверка показала, что сотрудники интерната покупали недееспособным пациентам продукты, которые им были противопоказаны, - отметила старший помощник прокурора Калининградской области Ирина Ивонинская. - И лекарства, которые им не назначали врачи. Ненужные покупки оплачивали сами пациенты. Мы направили представление в адрес нынешнего руководства учреждения и муниципалитета, его рассмотрели и удовлетворили. Больше подобных фактов мы не фиксировали. Прокуратура держит ситуацию в "Заботе" на постоянном контроле.

Волонтеры тоже продолжают регулярно навещать воспитанников интерната. Сергей Горохов появляется здесь в среднем раз в полтора месяца, привозит подарки, занимается с ребятами спортом. А еще он постоянно разговаривает с ними по телефону.

- Сейчас пациенты не жалуются ни на еду, ни на отсутствие стирок, - подводит итог Сергей Горохов. - Ситуация не идеальна, но похожа на ту, что мы наблюдали до смены руководства в 2017 году. Если вдруг она ухудшится - сразу же забьем тревогу. Надеюсь, все, кто обижал ребят, понесут заслуженное наказание.

Кстати

Бывший директор "Заботы" тоже оказалась в поле зрения правоохранительных органов. Ее заподозрили в растрате денег, которые должны были пойти на обустройство интерната. Сейчас решается вопрос о привлечении ее к ответственности и возмещении ущерба, причиненного учреждению и его подопечным.