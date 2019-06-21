На конкурсе Чайковского продолжают свои выступления духовики

Второй день Первого тура по специальности "деревянные духовые" получился жарким. В знойный летний день (на солнце столбик термометра доходил до +30) в уютном концертном зале "Репино", расположенном в непосредственной близости от Финского залива, развернулись нешуточные баталии. Среди ярких моментов прошедшего дня: реванш флейтистов (5 ярких и самобытных музыкантов, в числе которых настоящая звезда Матвей Демин), выступление двух очаровательных фаготисток, доказавших, что фагот может быть очень даже "женским" инструментом, и успех венесуэльских музыкантов, показавших, что и рожденные в южноамериканских тропиках способны глубоко и тонко понимать европейскую академическую культуру.

Открывший конкурсные прослушивания четверга москвич Иван Кобыльский в пьесе "Алеф" итальянского мастера второй половины XX века Никколо Кастильони представил настоящий мини-театр, уверенно переключаясь в своем исполнении между изломанными линиями пассажей и резкими колючими скачками. Вышедшая вслед за ним Анастасия Батракова тонко, легко и с юмором сыграла на фаготе концерт Моцарта и не звучавший пока фа мажорный "Ноктюрн" Чайковского, отдаленно напоминающий благородную арию князя Гремина.

Блестящий виртуоз Никита Ваганов, играющий на кларнете в оркестре Мариинского театра, показал абсолютно зрелую, осмысленную трактовку Моцарта, Стравинского и Чайковского, продемонстрировав технику, фантазию и артистический кураж, которого, увы не хватило юному Льву Журавскому, чей кларнет больше звучал, как у старательного и талантливого ученика, нежели у самостоятельного артиста.

Наш соотечественник Матвей Демин, ставший в свои 25 концертмейстером флейт в знаменитом цюрихском Тонхалле-оркестре, предстал настоящей звездой, безупречно исполнив программу (в том числе и так сложно дающегося Баха), покорив зал своей харизмой и обаянием. Уровень Матвея, в принципе, соответствует уже не столько конкурсантам, сколько жюри, и будет неудивительно, если на следующем конкурсе он окажется "по другую сторону баррикады".

Флейтистка из Венесуэлы Джойди Бланко показала всю мощь своего таланта в Концертном аллегро № 2 В. Цыбина, сыграв эту виртуозную пьесу настолько легко и свободно, что, казалось, звуки сами по себе возникают из инструмента.

Еще одна флейтистка, Алия Водовозова, грамотно подошла к интерпретации Баха, заставив слушателей внимательно следить за изгибами и интонациями барочной мелодики. Фаготистка из Чехии Микаэла Спакова заставила зазвучать большой и грузный инструмент легким и ясным тембром и представила воздушного, как зефир в шоколаде, Моцарта.

Венесуэльский флейтист Этни Моллетонес наиболее творчески из всех осмыслил Баха, добавив в партиту элементы импровизации и усилив, благодаря этому, воздействие барочной музыки. Темнокожему французскому гобоисту Арману Джиколуму прекрасно удался и романтический Пуленк, и эксцентричный Холлигер, напомнивший увлекательные джазовые импровизации. Программу второго дня завершил российский кларнетист Иван Тихонов, изобретательно подошедший к интерпретации Стравинского, сменив перед третьей последней пьесой инструмент для создания тембрового контраста.

Впереди предстоит еще один полный день прослушиваний участников Первого тура, по окончании которого жюри должно будет вынести свой первый вердикт.