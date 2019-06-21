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21.06.2019 15:36
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Петербурге Семен Стругачев покажет спектакль-автобиографию

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

Уникальный автобиографический музыкальный спектакль Семена Стругачева "Биробиджанский Соловей, или Особенности национального таланта" состоится в Петербурге на сцене Театра комедии имени Акимова 30 июня.

Фото: Светлана Аввакум
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В этой "автобиографической комедии", как определяет сам автор жанр постановки, артист расскажет нам о годах своей юности, о мечтах стать оперным певцом и врачом. А также - про свое обучение игре на всех подряд музыкальных инструментах, про свое отношении к актуальным социальным вопросам и про многое другое. Между анекдотическими историями звезда культовых кинофильмов Александра Рогожкина про "национальные особенности" будет петь.

Почти никто из поклонников Стругачева не знает, но он действительно владеет классическим оперным репертуаром, обладает замечательным голосом и профессионально играет на нескольких музыкальных инструментах.

Название спектакля не случайно: в 1964 году в интернате №1 города Биробиджана на городском конкурсе художественной самодеятельности Семен Стругачев занял 1-е место среди вокалистов и получил грамоту с присвоенным званием "Биробиджанский соловей".

В спектакле будут участвовать звездные гости Семена Стругачева, планируется интерактив со зрителями, ответы на вопросы из зала и сюрприз для всех собравшихся, который будет транслироваться на видеоэкране.

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