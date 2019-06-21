На Кубани признали виновными обвиняемых в тройном убийстве

На Кубани Краснодарским краевым судом с участием коллегии присяжных заседателей вынесен обвинительный вердикт в отношении 35-летнего Александра Ситавичуса и 33-летнего Алексея Миронова. Их признали виновными соответственно в совершении тройного убийства и в пособничестве данному преступлению. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как ранее уже писала "РГ", в ночь на 31 декабря 2018 года в кафе "Огонек" станицы Ладожской Усть-Лабинского района края было совершено тройное убийство, которое вызвало широкий общественный резонанс.

"В суде установлено, что в ночь на 31 декабря 2017 года мужчины находились в кафе станицы Ладожской, где между ними и группой других посетителей произошел конфликт, в ходе которого участники нанесли друг другу побои, - сообщили в прокуратуре Краснодарского края. - После чего мужчины ушли, но через некоторое время вернулись в кафе с автоматом, ножом и боеприпасами".

По данным следственного управления СКР по Краснодарскому краю, мужчины, которые оказались на скамье подсудимых, на тот момент "находились в состоянии алкогольного опьянения". При этом один из них "начал стрелять из автомата Калашникова в посетителя кафе и диджея заведения, убив их". Оба погибших "не имели отношения к произошедшему до этого конфликту" между мужчинами: участники драки к тому времени уже уехали из кафе.

Пока один из подсудимых "расстреливал посетителей и сотрудников кафе", другой, "вооруженный ножом, находился позади его и обеспечивал его безопасность".

После этого мужчина, устроивший стрельбу в кафе, "вышел на улицу, где выстрелил в сидящего в автомобиле 18-летнего незнакомого ему молодого человека". В результате полученного огнестрельного ранения "потерпевший также скончался". Затем стрелявший спрятал оружие и боеприпасы в лесополосе.

Все произошедшее было снято на камеру видеонаблюдения кафе "Огонек". В том числе благодаря этому, нападавших быстро нашли и задержали сотрудники полиции.

Коллегия присяжных заседателей, которая участвовала в рассмотрении дела в суде, единогласно признала подсудимых виновными в совершении преступлений.

Обсуждение последствий вынесенного обвинительного вердикта назначено на 27 июля 2019 года. Во время этого заседания суд должен вынести приговор и назначить наказание мужчинам, виновным в совершении преступлений.