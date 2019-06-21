Опубликовано видео с места падения вертолета Ми-2 на Кубани

В интернете появилось видео с места жесткой посадки вертолета Ми-2 недалеко от станицы Чамлыкской Лабинского района Краснодарского края. На записи видно, что вертолет лежит на земле среди полей, перевернутый набок и наполовину разрушенный, но без следов возгорания.

По данным источников в экстренных службах региона, установлена личность погибшего пилота винтокрылой машины. 67-летний мужчина был индивидуальным предпринимателем и по контракту занимался обработкой сельскохозяйственных полей местной аграрной компании. Вертолет также принадлежал мужчине.

По предварительным данным, причиной жесткой посадки воздушной машины стало то, что вертолет зацепился хвостом за деревья.

Первой, кто увидел упавшую винтокрылую машину, стала женщина, проезжавшая мимо на автомобиле, сообщил источник в экстренных службах региона. Она позвонила в службу спасения. Также, по ее словам, пилот выпал из винтокрылой машины и был придавлен корпусом Ми-2.

Как ранее уже писала "РГ", вертолет, который обрабатывал сельскохозяйственные поля, совершил жесткую посадку недалеко от станицы Чамлыкской в Лабинском районе Краснодарского края. В результате происшествия пилот погиб.