Фахрутдин Юсупов толком не помнит, как поймал малыша: говорит, действовал на автомате. Вечером после смены на стройке он разговаривал со знакомыми у магазина. Внезапно компания услышала звон бьющегося стекла. Повернулись: метрах в 20-ти от них в квартире на первом этаже жилого дома разбито окно, из проема доносится перебранка, а на подоконнике стоит мужчина и держит в руках младенца.

- Мне показалось, он собрался его выбросить, а там до земли метра два - очень высоко, - вспоминает Фахрутдин. - Я рванул к дому. Мужчина выкинул малыша, но я уже был рядом: подставил руки и поймал. Парень выпрыгнул из окна и убежал. Я закутал ребенка в куртку, прижал к себе и отошел в сторону. Мальчик сразу успокоился, перестал плакать. Мы вызвали скорую помощь.

Пока Фахрутдин с друзьями дожидался медиков, появилась мама малыша и унесла младенца.

- Она совсем молодая, лет 18-19, с мужем ее я хорошо знаком. Сама нигде не работала, с супругом практически не жила, убегала от него, - сокрушается Юсупов. - Парень, который выбросил ребенка, не муж, а какой-то посторонний человек. Мне кажется, он был пьяный. Думаю, они вместе выпивали.

В следственном комитете подтвердили: молодая женщина оставила трехмесячного сына с нетрезвым знакомым и отправилась в магазин.

- Для ребенка падение с высоты двух метров могло закончиться летально, - пояснил "РГ" заведующий хирургическим отделением Свердловской областной детской клинической больницы № 1 Алексей Сухарев. - С большой долей вероятности малыш получил бы тяжелые черепно-мозговые травмы, переломы костей свода черепа, даже костей основания черепа. Наверняка оказались бы повреждены внутренние органы. Возможно, спасти ребенка не удалось бы. А если бы он выжил, то в будущем у мальчика, скорее всего, возникли бы неврологические проблемы - нарушения двигательных функций, эпилепсия и прочее. В моей практике был случай, когда ребенок упал с дивана- с высоты 20 сантиметров, упал неудачно, на гвоздь. Мы обнаружили повреждения костей свода черепа, и потребовалось хирургическое вмешательство.

Сейчас ребенок и горе-мамаша в больнице: мальчика обследовали, травм нет, скоро его выпишут. Мужчине, который выбросил малыша, предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Решается вопрос о дальнейшем нахождении ребенка в семье, а очевидца происшествия с молниеносной реакцией собираются поощрить - скорее всего, благодарственным письмом и сувениром с символикой СКР.

Фахрутдину 44 года, родом из Таджикистана, в Североуральске живет уже лет 12. Он женат, в семье трое детей: двухлетний сын и две дочки - трех и четырех лет.

Юсупов очень переживает за судьбу спасенного им малыша:

- Мне сказали, с ним все в порядке. Но что будет дальше?