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21.06.2019 03:56
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Проценты из лечения придется вернуть

После публикации "РГ"
Текст: Ольга Овчинникова (Начальник отдела по надзору за использованием законодательства в сфере экономики)
Российская газета - Неделя № 133(7891)
В номере "РГ - Неделя" за 27 марта 2019 года мы опубликовали расследование Владимира Арапова и Глеба Балагаева "Проценты из лечения". Суть публикации в том, что по всей России через соцсети и по телефону людей приглашают пройти бесплатное обследование то по "федеральной программе", то по "областной квоте". Результатами визита в коммерческие медцентры оказываются мифические диагнозы и кредитные договоры на огромные суммы. Наши корреспонденты расследовали деятельность сети подобных центров, работающих в Екатеринбурге и Москве. Один из них "лечил" под вывеской "Глобал Мед".
Ответ прокуратуры г. Москвы

Публикация получилась резонансной, материалом заинтересовались правоохранительные органы и провели собственные проверки.

Вот какой отчет об этой работе редакция получила из прокуратуры Москвы. Приводим его полностью и продолжаем следить за ситуацией.

Прокуратурой города рассмотрено поступившее из Генеральной прокуратуры Российской Федерации ваше обращение о нарушениях федерального законодательства в деятельности сети клиник "Глобал Мед" и по другим вопросам.

В рамках выхода 28.05.2019 Перовской межрайонной прокуратурой г. Москвы установлено, что ООО "Глобал Мед" (ИНН 7720382324) по адресу государственной регистрации не располагается, местонахождение учредителя и генерального директора общества - гражданина Израиля Гинзбурга Д. к настоящему времени не установлено, в связи с чем прокуратурой Восточного административного округа г. Москвы в ИФНС России N 20 по г. Москве и УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве направлены соответствующие сведения для принятия предусмотренных законодательством мер.

Фото: iStock
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Ранее, в 2018 г., по результатам проверки ООО "Глобалфит" (г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 27) и ООО "ЭкспертМед" (г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 8, стр. 7), позиционированных в электронных средствах массовой информации как аффилированные с ООО "Глобал Мед" организации, в связи с многочисленными фактами нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства, оказания населению платных медицинских услуг, не соответствующих нормативно-правовым актам, хозяйствующие субъекты по постановлениям Тверского и Басманного межрайонных прокуроров г. Москвы привлечены к административной ответственности, в том числе по ст. 8.2, ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ.

В настоящее время деятельность по указанным адресам данными обществами не ведется.

СО ОМВД России по Тверскому району г. Москвы 11.01.2019 возбуждено и в настоящее время расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ в отношении неустановленных лиц, заключавших с пациентами путем обмана кредитные договоры под предлогом оказания ООО "Глобалфит" медицинских услуг.

В производстве СО ОМВД России по Басманному району г. Москвы находятся 4 уголовных дела по обвинению неустановленных лиц в совершении на территории ООО "ЭкспертМед" аналогичных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Фото: Евгений Епанчинцев/ ТАСС
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По результатам проверки, проведенной 29.05.2019 г. в отношении ООО "Глорисмед" (г. Москва, Пушкинская площадь, д.5, оф. 306), в связи с выявленными нарушениями требований законодательства при оказании населению платных услуг Тверским межрайонным прокурором г. Москвы решается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях по ст. 6.3, ч. 1 ст. 14.43, 8.2, ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ.

Пресненской межрайонной прокуратурой г. Москвы 31.05.2019 материалы проверки по факту возможных мошеннических действий ООО "БьютиКлаб" и ООО "Комфорт Клиник" (г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 11, стр. 1) при оказании платных медицинских услуг населению направлены в ОМВД России по району Арбат для организации проверки в порядке ст. 144, 145 УПК РФ.

Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры Центрального административного округа г. Москвы. В случае несогласия с данным ответом вы вправе его обжаловать вышестоящему прокурору или в суд.

Публикация «РГ» за 27.03.2019
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