Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины

Правительство сделало временные исключения для отдельных видов продукции, запрещенной к ввозу в Россию с территории Украины, которые ранее попали под ограничения в рамках санкций в ответ на недружественные действия Киева. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

В частности, в зависимости от мощности до 1 октября 2019 года или до 1 января 2020 года отсрочен запрет на трансформаторы с жидким диэлектриком, до 1 июля - на трансмиссионные валы, до 1 октября - на некоторые виды трубной продукции.

Напомним, президент России Владимир Путин в конце октября подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Украины в отношении россиян.