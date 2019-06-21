У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Samsung запатентовал расширяющийся экран в ноутбуке

21.06.2019,  
12:44
Текст:  Владимир Болотин
Samsung планирует выпустить игровой ноутбук с расширяющимся экраном. Об этом сообщает LetsGoDigital.
Фото: letsgodigital.org

Журналисты обнаружили опубликованный 3 июня 2019 года патент южнокорейского гиганта, в котором демонстрируется дизайн ноутбука с увеличивающимся экраном. Отмечается, что размер дисплея может увеличиваться в полтора раза - из обычного 16:9 он превращается в ультраширокий 21:9.

Vivo Y17 - бюджетный смартфон с амбициями

На опубликованных изображениях не указано, как работает технология. Возможно, в ноутбуке будет использоваться сворачивающийся экран, который описывается в другом недавнем патенте Samsung.

Впрочем, наличие патента еще не означает скорый выход устройства. Возможно, что подобные девайсы мы увидим через пару лет. Телевизор же со сворачивающимся экраном LG уже демонстрировала на CES.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
гаджеты
"Прямая линия с Владимиром Путиным" подверглась DDoS-атаке 20.06.2019
За смартфон Huawei с неработающим WhatsApp и Android вернут деньги 19.06.2019
Прощай, гигант. Xiaomi может отказаться от огромного смартфона Mi Max 4 19.06.2019
технологии
Фото: Алексей Петров/РГ
Поговори мне тут. Тестируем голосового помощника Марусю от Mail.ru 20.06.2019
За вами следят. 9 из 10 приложений назвали опасными 19.06.2019
Работу эмулятора PlayStation 4 показали на видео 18.06.2019
Samsung
Названа дата презентации юбилейной версии Samsung Galaxy Note 10 19.06.2019
Дорогие телевизоры Samsung нужно вручную проверять на вирусы 18.06.2019