Samsung запатентовал расширяющийся экран в ноутбуке

Фото: letsgodigital.org

Журналисты обнаружили опубликованный 3 июня 2019 года патент южнокорейского гиганта, в котором демонстрируется дизайн ноутбука с увеличивающимся экраном. Отмечается, что размер дисплея может увеличиваться в полтора раза - из обычного 16:9 он превращается в ультраширокий 21:9.

На опубликованных изображениях не указано, как работает технология. Возможно, в ноутбуке будет использоваться сворачивающийся экран, который описывается в другом недавнем патенте Samsung.

Впрочем, наличие патента еще не означает скорый выход устройства. Возможно, что подобные девайсы мы увидим через пару лет. Телевизор же со сворачивающимся экраном LG уже демонстрировала на CES.