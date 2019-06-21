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21.06.2019 17:51
Рубрика: Легковые авто

"Соллерс" прокомментировал новость о прекращении продаж SsangYong в России

Текст: Евгений Костин
Фото: пресс-служба "Соллерс" Фото: пресс-служба "Соллерс"
Фото: пресс-служба "Соллерс"

В сети появилась информация о прекращении продаж автомобилей марки SsangYong, официальным дистрибьютором которых выступала компания "Соллерс". По информации Wroom, последние экземпляры корейских машин были проданы ещё весной этого года.

"Российская газета" обратилась за комментарием в пресс-службу представителя SsangYong в РФ: "В настоящий момент проект по поставкам автомобилей SY заморожен в связи с сохраняющейся волатильности спроса на российском рынке. В текущей ситуации мы не видим необходимого роста спроса на автомобили, чтобы обеспечить необходимые объёмы для формирования новых заказов на поставки автомобилей SY в Россию".

Фото: Игорь Руссак/РИА Новости
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"При этом компания продолжает осуществлять гарантийное и сервисное обслуживания автомобилей SY, проданных ранее в России, а также поставки запчастей", - добавили в пресс-службе "Соллерса".

Напомним, модельный ряд SsangYong был представлен в России тремя моделями: кроссоверами Tivoli с приводом на переднюю ось и XLV и Actyon с колёсной формулой 4х4.

Цена на SsangYong Tivoli начиналась от 999 000 рублей, Actyon можно было купить от 1 169 000 рублей, а XLV в базовой комплектации стоил от 1 289 000 рублей.

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#авто #SsangYong