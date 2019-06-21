Трамп отменил удар по Ирану за 10 минут до его начала

Президент США Дональд Трамп отменил удар по трем объектам на территории Ирана за 10 минут до его начала. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"В понедельник они сбили беспилотный летательный аппарат, летевший в воздушном пространстве над международными водами, - написал он. - Мы были готовы отомстить прошлой ночью, под прицелом было три объекта". "Когда я спросил, сколько человек умрет, генерал мне ответил - 150", - продолжил Трамп. По его словам, он остановил удар за 10 минут до его начала, так как посчитал такие жертвы непропорциональными одному сбитому беспилотнику.

Американский лидер также раскритиковал подписанный прежним президентом Бараком Обамой Совместный всеобъемлющий план действий. "Президент Обама заключил отчаянную и ужасную сделку с Ираном - дал им 150 миллиардов долларов плюс 1,8 миллиарда наличными, - отметил он. - У Ирана были большие проблемы, и он выручил их. Дали им свободный путь к ядерному оружию и скоро вместо того, чтобы сказать спасибо, Иран кричал "смерть Америке!"

"Я расторг договор, который даже не был ратифицирован Конгрессом, и наложил сильные санкции, - продолжил Трамп и пригрозил. - Иран никогда не сможет иметь ядерного оружия, не против США и не против мира!"

Накануне Корпус стражей исламской революции сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже это подтвердило Центральное командование вооруженных сил США. Американский президент Дональд Трамп в свою очередь назвал это "очень большой ошибкой Ирана". Впрочем, позже американский лидер заявил, что не верит в преднамеренный характер этого, предположив, что это решение было случайным.