У преемника "Буханки" будет социальная модификация

Одобрение типа транспортного средства на два капотных микробуса УАЗ, которые являются идеологическими преемниками спецмашин на базе "Буханки", было обновлено: в дополнение к модификациям для перевозки детей до 16 лет (128801) и скорой помощи (128811) появилась ещё одна.

В документе она также обозначена индексом 128801 и предназначена "для перевозки пассажиров с возможностью размещения маломобильных пассажиров или без неё". В таком случае по заказу автомобиль оборудуется подъёмником для пользователей инвалидных колясок и специальной удерживающей системой.

Производителем специальных УАЗ-128801 и УАЗ-128811 выступает ульяновское предприятие "Автодом". Никаких отличий от "донорской" модели по силовому агрегату нет: полноприводные "капотники" оснащаются рядной "четвёркой" ЗМЗ-409051 мощностью 150 л.с. (235 Нм) и механической 5-ступенчатой коробкой передач.

Напомним, сертификация преемников "Буханки" прошла осенью 2018 года. Известно, что "таблетки" на базе УАЗ "Профи" начали поступать в больницы в начале 2019 года.