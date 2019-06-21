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21.06.2019 16:16
Рубрика: Власть

В Госдуме оценили отставку грузинского спикера

Текст: Татьяна Замахина

Отставка спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе стала следствием грязной и отвратительной провокации антироссийских сил, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, авторы этого сценария находятся за пределами Грузии.

Напомним, что грузинская оппозиция потребовала отставки Кобахидзе после того, как президент Межпарламентской ассоциации православия и депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов открыл в Тбилиси сессию этой организации, сидя в кресле председателя законодательного органа​​​. Заседание было прервано, в Тбилиси произошли столкновения. Кобахидзе ушел в отставку, сообщили позже в правящей партии "Грузинская мечта".

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze
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"Цель всего этого - еще больше развести Тбилиси с Москвой, - объяснил Слуцкий. - Это выигрышно исключительно тем деструктивным силам на Западе, которые хотели бы видеть более радикальной сегодняшнюю Грузию, которые не хотят допустить восстановления российско-грузинских отношений".

Он также отметил, что во время проведения 26-й сессии МАП в Тбилиси Кобахидзе находился в Баку, то есть не мог повлиять на ход событий.

"Не исключено, что если бы он был на месте, он сдержал бы радикалов", - добавил он.

Момент был рассчитан верно, все последующие события были инсценированы извне, считает глава комитета. Он выразил сожаление, что здравые умы грузинской политики не смогли всему этому противостоять.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Грузия Беспорядки в Грузии
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