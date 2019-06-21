В Кремле начали работу над перечнем поручений по "Прямой линии"

Граждане ждали "Прямую линию", слушали, смотрели и она однозначно понравилась. В администрации президента уже начинается работа по формулированию перечня поручений по итогам "Прямой линии". Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На совещании у руководителя кремлевской администрации Антона Вайно были даны поручения подразделениям администрации, продолжил Песков. "Администрация президента начинает работу со стенограммой и очень тщательно формулируется перечень поручений, чтобы не забыть ни одного замечания и планов, которые высказывал президент в ходе "Прямой линии", - уточнил он.

В Кремле изучат аналитику о просмотрах "Прямой линии". "Есть определенные опросы, которые были оперативно проведены", - заметил пресс-секретарь главы государства. "Мы сейчас тщательно будем смотреть, изучать, - пояснил он. - Можно констатировать одно: Линию ждали, слушали и смотрели".

"В большей части линия понравилась однозначно", - оценил представитель Кремля. "Она была информативна, востребована, конкретна, и на ней были затронуты вопросы, которые поднимали россияне, направляя свои обращения на Линию и свои вопросы или предложения президенту", - подытожил он.