В МИД рекомендовали находящимся в Грузии россиянам мест скопления людей

Российское внешнеполитическое ведомство рекомендовало соотечественникам в Грузии проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей после прошедших 21 июня акций протеста в грузинской столице.

Департамент ситуационно-кризисного центра МИД в своем сообщении в Twitter советует российским гражданам, находящимся в Грузии или планирующим посетить эту страну, "проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей".

Накануне несколько тысяч демонстрантов в Тбилиси, митингующих против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, собрались у здания парламента, требуя отставки главы МВД и председателя парламента. Протестующие предприняли попытку штурма здания. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водомет. Было задержано 305 участников акции.