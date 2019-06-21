В МИД РФ назвали протесты в Грузии спланированной провокацией

Радикальная часть оппозиции Грузии специально использовала визит российской делегации на Межпарламентскую ассамблею православия для провоцирования беспорядков. Об этом агентству ТАСС заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

По словам дипломата, давно запланированная в Тбилиси Межпарламентская ассамблея православия была использована радикальной частью оппозиции для того, чтобы устроить безобразия на улицах. "Это лишний раз показывает эмоциональную заряженность радикальной части грузинских политиков, которые делают все, чтобы помешать нормализации отношений между Москвой и Тбилиси", - отметил он.

Напомним, что в ходе открытия 26-й генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава российской делегации и президент МАП Сергей Гаврилов находился в кресле руководителя парламента Грузии. Это вызвало недовольство депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии". Оппозиционные силы сорвали заседание и облили Гаврилова водой.

В итоге российские делегаты вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии до завершения мероприятия и переместиться в гостиницу, которая была вскоре окружена пикетчиками. Было принято решение досрочно покинуть Тбилиси. Российские депутаты отправились в аэропорт. По пути активисты забросали их бутылками с водой и яйцами.