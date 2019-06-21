ВКС Ирана: Возле сбитого беспилотника летел самолет-разведчик США

Рядом со сбитым иранскими силами беспилотником летел американский разведывательный самолет с экипажем. ВС Ирана могли его сбить, но не стали этого делать, заявил командующий Воздушно-космическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджизаде.

"В тот момент, когда был сбит шпионский беспилотник США, поблизости от него находился другой американский разведывательный самолет Боинг P-8, на борту которого находилось 35 человек, и мы могли его сбить, но не стали этого делать", - приводит агентство Fars слова военачальника .

Накануне Корпус стражей исламской революции сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже это подтвердило Центральное командование вооруженных сил США. Американский президент Дональд Трамп в свою очередь назвал это "очень большой ошибкой Ирана". Впрочем, позже американский лидер заявил, что не верит в преднамеренный характер этого, предположив, что это решение было случайным.