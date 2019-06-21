Заводы Ford в России продадут на торгах

"В Набережных Челнах и во Всеволожске Ford полностью погасил кредит перед Внешэкономбанком, поэтому на сегодняшний день процедура реализации этих заводов Ford будет проводиться по существующей процедуре через объявление торгов", - цитирует Мантурова ТАСС.

Официально завод во Всеволожске (Ленобласть) прекращает свою работу в четверг, 20 июня. Конвейер остановили несколько дней назад. Большая часть работников увольняется добровольно с выплатой компенсаций. Всего увольнения затрону более 1000 человек.

Помимо заводов во Всеволжске и Набережных Челнах закроется завод по производству двигателей в городе Елабуга (Татарстан).

Планы по закрытию заводов в России автоконцерн объявил в марте этого года. Ford прекратит выпуск в России легковых автомобилей и сосредоточится на рынке легкого коммерческого транспорта. Для этого останется одно предприятие в Татарстане. Таким образом, в автоконцерне надеются перейти к более конкурентоспособной бизнес-модели.

Как стало известно в январе этого года, автоконцерн планирует реорганизовать свой бизнес также в Европе. В ходе этого процесса будут сокращены тысячи рабочих мест и закрыты некоторые заводы. В частности, к сентябрю 2020 года также закроются два завода в Великобритании, будет сокращено более 1,5 тысячи человек.

Причиной такого решения стали проблемы, связанные с ужесточением законодательства в европейских странах, а также неопределенность на рынке, вызванная предстоящим Brexit.