Американская журналистка обвинила Трампа в изнасиловании

Корреспондент журнала Elle Джин Кэрролл обвинила президента США Дональда Трампа в том, что он ее изнасиловал 25 лет назад. Инцидент произошел в примерочной одного из магазинов нижнего белья в Нью-Йорке.

Перед этим будущий глава государства попросил у нее совета при выборе подарка для некой девушки. Поэтому Кэрролл сопровождала его во время шоппинга.

После случившегося пострадавшая не стала обращаться в полицию, но рассказала обо всем двоим друзьям, которые подтвердили ее слова, передает New York Magazine. Между тем представители магазина признались, что у них нет видеозаписи с камер наблюдения того времени.

Ранее не менее 20 женщин обвиняли Трампа в домогательствах, однако ни одно дело еще не было расследовано или доказано в суде. Так, бывшая участница реалити-шоу Дональда Трампа "Кандидат", американка Саммер Зервос, подавала на избранного президента США в суд. А в период президентской гонки газета Washington Post опубликовала запись от 2005 года, на которой Дональд Трамп хвастается приставаниями к женщинам.

В свою очередь Трамп обещал подать в суд на каждую из женщин, которые необоснованно и лживо обвинили его в домогательствах.