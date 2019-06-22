Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия 25 лет РГ Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

На АвтоВАЗе ликвидировали производство шильдиков для Mercedes-Benz 07:40
"Соллерс" прокомментировал новость о прекращении продаж SsangYong в России 21.06.2019
Обновлённый Volkswagen Passat доберётся до России в конце года 21.06.2019
Депутаты выступили против досудебного лишения прав автомобилистов 21.06.2019
22.06.2019 09:27
Рубрика: Российский автопром

Легендарный внедорожник Lada 4x4 оснастили "автоматом"

Текст: Юрий Зубко
Фото: лада.онлайн Фото: лада.онлайн
Фото: лада.онлайн

Lada 4x4 выпускается с 1977 года. Все это время легендарная модель комплектуется механической коробкой передач. Но умельцам из Тюмени надоело ждать чуда - они решили установить на автомобиль "автомат" своими руками. 

Как информирует портал лада.онлайн, внедорожник получил трехступенчатую АКПП GM TH180. Эта трансмиссия использовалась на заднеприводных моделях концерна General Motors с трехлитровыми двигателями с 1969 по 2000 годы. Стоимость такого тюнинга не сообщается.

Фото: АвтоВАЗ
Lada объяснила, почему Xray так продается

Lada 4x4 выпускается в трёх- и пятидверном кузовах. Для модели доступно исполнение Urban, которое отличается бамперной группой, отделкой салона и опциональным оснащением. Все авто оснащены 83-сильным бензиновым двигателем объёмом 1.7 литра. Привод - постоянный полный.

Внедорожник по-прежнему попадает в рейтинг самых популярных SUV в России. По итогам четырех месяцев 2019 года продажи Lada 4х4 на российском рынке составили 10 381 автомобиль, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее, напомним, АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4. Машина появится на рынке не раньше 2022 года. 

УАЗ вспомнил об автодаче на базе "Головастика"
Секретная Lada попала в смертельное ДТП
#Lada