Легендарный внедорожник Lada 4x4 оснастили "автоматом"

Lada 4x4 выпускается с 1977 года. Все это время легендарная модель комплектуется механической коробкой передач. Но умельцам из Тюмени надоело ждать чуда - они решили установить на автомобиль "автомат" своими руками.

Как информирует портал лада.онлайн, внедорожник получил трехступенчатую АКПП GM TH180. Эта трансмиссия использовалась на заднеприводных моделях концерна General Motors с трехлитровыми двигателями с 1969 по 2000 годы. Стоимость такого тюнинга не сообщается.

Lada 4x4 выпускается в трёх- и пятидверном кузовах. Для модели доступно исполнение Urban, которое отличается бамперной группой, отделкой салона и опциональным оснащением. Все авто оснащены 83-сильным бензиновым двигателем объёмом 1.7 литра. Привод - постоянный полный.

Внедорожник по-прежнему попадает в рейтинг самых популярных SUV в России. По итогам четырех месяцев 2019 года продажи Lada 4х4 на российском рынке составили 10 381 автомобиль, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее, напомним, АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4. Машина появится на рынке не раньше 2022 года.