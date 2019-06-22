Как наказывать нарушающих ПДД пользователей электросамокатов и каршеринга

Госавтоинспекция рассматривает возможные способы воздействия на пользователей электросамокатов, которые буквально стали проблемой для безопасности дорожного движения.

Ситуацию с этим видом транспорта, а также со становявщимся все популярнее каршерингом, обсудили на конференции "Наука и практика в обеспечении безопасности дорожного движения: вчера, сегодня, завтра", посвященной 45-летию Научного центра БДД МВД России. Тему поднял заместитель начальника столичного ГИБДД Алексей Диокин. По его словам, за пять месяцев этого года пользователи такого малого электротранспорта в столице совершили 46 аварий, в которых погиб один человек.

Популярность этого транспорта растет, в том числе благодаря его доступности. Развиваются пункты его проката. Однако те, кто управляет такой техникой, не отличаются ни ответственностью, ни знанием Правил дорожного движения. Поэтому устраивают гонки на тротуарах, двигаются по дорогам во встречном направлении и дальше правой полосы. Они считают, что правила распространяются только на водителей автомобилей. При этом прокатчики сами не уделяют внимания безопасности, не заботятся о том, чтобы этой техникой управляли по правилам, и даже подливают масла в огонь, вводя пользователей в заблуждение. Так в рекламе одной компании говорится, что "электросамокат приравнивается к велосипедам". Но это не так. Согласно правилам, на таких самокатчиков распространяются требования, относящиеся к пешеходам. Приравнять этот транспорт можно разве к роликовым конькам.

При этом никакого правового регулирования передвижения этого транспорта в России нет. Впрочем, нет единства в этом вопросе и в международной практике. В странах, где такие электросамокаты, моноколеса и гироскутеры не считаются транспортным средством, их передвижение по дорогам общего пользования вообще запрещено. И разрешается только на частных территориях, если владелец такой терртироии это разрешает.

В странах, где такой транспорт допущен на дороги общего пользования, он должен быть зарегистрирован, иметь номер и страховку, а управлять им можно только при наличии водительского удостоверения. Как отметил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин, сейчас работа по разработке соответствующих нормативных актов по этому вопросу включена в план центра.

Также у столичного ГИБДД много претензий к каршерингу. В прошлом году число компаний-операторов увеличилось на 200 процентов - с 5 до 15. Их автопарк вырос на 300 процентов 2,5 тысяч автомобилей до 10 тысяч. А количество поездок выросло на 800 процентов и достигло порядка 6 миллионов. Но проблема, по словам Алексея Диокина, заключается в упрощенной дистанционной процедуре создания аккаунта и получения права на управление машиной. По сути, компания-оператор достоверно не знает, кто сидит за рулем ее машины. Аккаунт может быть купленным, либо водитель не проверенным. Компании говорят, что проверяют всех водителей, но это возможно только с российскими гражданами. А как они проверяют граждан ближнего зарубежья? В результате за рулем может оказаться человек не имеющий прав или преступник.

В прошлом году сотрудниками ГИБДД было задержано 23 преступника, использующих каршеринговые автомобили. В этом году таких выявлено четверо. За пять месяцев этого года в Москве по вине водителей каршеринга произошло 112 ДТП, в которых погибло 3 человека. При этом в одной такой смертельной аварии каршеринговым автомобилем управлял ребенок. В другой аварии с погибшим человеком управлял каршеринговой машиной гражданин из ближнего зарубежья.

Чтобы снизить риски, необходимо предоставить инспекторам ДПС право использовать данные аккаунта для подтверждения правомерности допуска водителя к управлению. Пока такого права у них нет.