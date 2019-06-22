На Конкурсе Чайковского начался II тур у скрипачей

В первой шестерке по списку допущенных ко II туру скрипачей в Малом зале консерватории выступили музыканты из Японии, Бельгии, США и России. Если после объявления результатов I тура возникали вопросы о том, почему дальше прошли некоторые конкурсанты, то теперь они снялись. Мнения о лидерах разделились. Выступления, которые все будут еще не раз пересматривать по видео-записям, были у Айлена Притчина, Марка Бушкова и Маюми Каганава.

Обязательная программа для исполнения на втором туре "интереснее, чем в первом, так как позволяет не играть много разного подряд", - объяснил Айлен Притчин до своего выступления в пятницу вечером. Действительно, здесь можно избежать абсолютно полярных композиторских стилей, последовательно переходить от одного идейного содержания произведения к другому. Во втором туре конкурсантам нужно исполнить виртуозное сочинение, пьесу ("Меланхолическую серенаду" Чайковского, любой романс Рахманинова или пьесу Крейслера), сонату из так называемого "перечня 14 композиторов" (Моцарт, Бетховен, Шуберт, Шуман, Брамс, Григ, Франк, Дебюсси, Равель, Штраус, Барток, Прокофьев, Шостакович или Мартину) и что-то еще, поскольку сольное выступление должно быть не менее 50 и не более 60 минут по продолжительности.

Наименьшее репертуарное разнообразие наблюдалось в выборе пьес: четыре конкурсанта исполнили "Меланхолическую серенаду" Чайковского (Равиль Ислямов, Марк Бушков, Айлен Притчин, Анна Савкина) и лишь двое - произведения Крейслера (Чиса Китагава - Речитатив и скерцо, Маюми Канагава - "Синкопы"). По-прежнему трудно играть Чайковского. Непросто дался "Вальс-скерцо" в первом туре, где музыканты подчас забывали о легкости вальсового движения, все больше обращая внимание на бравурные пассажи и виртуозную технику, излишне перегружая звучание. В "Меланхолической серенаде" второго тура проблемными стали простота, искренность интонации, естественность и логичность драматургии от меланхолии к страданию. Лучше других сочинение Чайковского прозвучало в этот день у 18-летнего Равиля Ислямова (концертмейстер - Юрий Панов): осмысленная и прочувствованная интерпретация, чрезвычайно бережное отношение ко всем деталям текста.

Произведения Крейслера позволили по-новому проявить себя Чисе Китагава и Маюми Канагава. Речитатив Чиса сыграла полным, не форсированным звуком. В скерцо удивила сочетанием точности мелкой техники с ясным ощущением формы. Надо сказать, что ей было вдвойне сложно, поскольку дневные прослушивания отложили на полтора часа в связи с задымлением Малого зала консерватории (в этот день Китагава выступала первой). Но вдохновенно Чиса смогла играть и после длительного ожидания (сочинением Крейслера она открыла свое выступление на втором туре конкурса).

"Синкопы" Крейслера Маюми Канагава (в отличие от Чисы Китагава) поставила в конец программы и не прогадала. До этого она потрясающе сыграла Первая соната Шнитке, скромнее ля-мажорную сонату Франка и великолепно Шестой этюд Эрнста "Последняя роза лета". В "Синкопах" ритмическая острота сочеталась с изящной нюансировкой. Отличный ансамбль получился с фортепиано (концертмейстер - Шолпан Барлыкова). Мало кем замеченная конкурсантка в первом туре оказалась чуть ли не лучшей в дневных прослушиваниях второго тура.

В сонатах, несмотря на весомый композиторский перечень также получились повторы. Чиса Китагава и Айлен Притчин (каждый по-своему) исполнили Сонату Дебюсси, Маюми Канагава и Марк Бушков - Сонату Франка (музыканты были близки в общем понимании этой музыки, но различны в художественных результатах).

Можно сказать, легендарным стало выступление Айлена Притчина на втором туре вместе с лауреатом прошлого конкурса Чайковского, пианистом Лукасом Генюшасом. Пожалуй, каждое из сочинений, которое они исполняли вчера вечером, достойно отдельной статьи (помимо сонаты Дебюсси прозвучали "Меланхолическая серенада" Чайковского, "Дивертисмент" Стравинского и Фантазия на темы из оперы Бизе "Кармен" Ваксмана). Интерпретацию Сонаты Дебюсси с печально-повествовательной первой частью, ритмической импульсивностью второй и механистичностью образного движения в финале без преувеличения можно назвать выдающейся. "Это одна из тех тысяч маленьких интимных трагедий, которые делают, опадая не больше шума, чем роза, лишающаяся лепестков, и оставляют вселенную в покое", - писал о финале сонаты сам композитор. Богатство противоречий, веселого возбуждения и музыкальных идей завораживало (особенно в последней части). Невероятная ясность звучания и убедительность намерений. Творческая победа музыкантов и эмоциональное потрясение для слушателей. Ради таких исполнений мы ходим на конкурс имени Чайковского. Попутно заметим, что трансляция не отражает того звучания, которому посчастливилось быть свидетелями на вечернем прослушивании конкурса.

Другим явлением в этот день стало выступление на втором туре Марка Бушкова. Его исполнение Сонаты Франка вместе с пианисткой Дашей Мороз было наполнено п радостью, контрастами и драматизмом, возвышенной строгостью. А это непросто - провести три сонатные формы (три из четырех частей Сонаты Франка написаны в сонатной форме). Доставили особое удовольствие инструментальный речитатив в третьей части и полифонические формы в финале.

Не самым удачным стал выбор Третьей сонаты Бетховена Равилем Ислямовым. Удобное по тексту произведение оказалось не столь удобным для исполнения: погрешностей встретилось немало. Вторая соната Прокофьева, с которой начала свою программу Анна Савкина, напротив сыграла на руку исполнительнице. Она смогла справиться с конкурсным волнением и играть даже выше предела возможностей, которые представляла себе ранее.

Дважды за день мы услышали и некоторые виртуозные сочинения. Фантазию на тему из оперы Бизе "Кармен" сыграли Равиль Ислямов и Айлен Притчин, Шестой этюд "Последняя роза лета" исполнили Маюми Канагава и Марк Бушков. Звучанием "одного из самых любимых своих сочинений" - Вариациями на оригинальную тему Венявского, по собственному признанию, Чиса Китагава осталась довольной, поскольку смогла чисто сыграть все неудобные моменты.

Анна Савкина на редкость музыкально и одновременно технично исполнила Концертную рапсодию "Цыганка" Равеля, заставив зал бурно аплодировать, в том числе и, пожалуй, лучшему концертмейстеру дня Ирине Куксовой. В качестве сочинения по выбору исполнительница предпочла не так часто играемые Ноктюрн и Тарантеллу Шимановского, представив проникновенные и праздничные, спокойные и экспрессивные интерпретации этих произведений. Среди других авторов, сочинения которых также звучали в течение дня - Игорь Стравинский (его "Дивертисмент" с энтузиазмом исполнили Чиса Китагава и Айлен Притчин), Моисей Вайнберг (его "Молдавскую рапсодию" на особом подъеме исполнил Равиль Ислямов).

Кстати



Прослушивания II тура завершатся 22 июня. Днем выступят три конкурсанта из России и Германии (Леонид Железный, Лара Бошкор и Альбрехт Мензель). Вечером - тоже трое: из России, Чехии и Южной Кореи (Сергей Догадин, Милан Аль-Ашаб и Донгюнь Ким).



В 23:30 со сцены Малого зала консерватории объявят финалистов конкурса имени Чайковского.