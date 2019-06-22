На конкурсе Чайковского подвели итоги I тура в номинации "деревянные духовые"

В новой конкурсной специальности "Деревянные духовые инструменты" объявили первые промежуточные итоги. Вместо положенных 16-ти конкурсантов жюри приняло решение пропустить во II тур 17 человек. Таким образом дальнейшее музыкальное соревнование продолжат: Аллессандро Беверари (кларнет), Джойди Бланко (флейта), Никита Ваганов (кларнет), Юри Валлентин (гобой), Софья Виланд (флейта), Матвей Демин (флейта), Лола Дискур (фагот), Раффаэль Джаннотти (фагот), Ливия Дулеба (флейта), Сергей Елецкий (кларнет), Август Финкас Йенсен (кларнет), Иван Кобыльский (гобой), Арон Кьеза (кларнет), Симон Михалик (фагот), Мелани Ротман (гобой), Серджио Санчес (гобой) и Микаэла Спакова (фагот).

Вместо положенных 40 минут обсуждение результатов затянулось почти на два часа, в результате чего объявление прошло в концертном зале "Репино" уже ночью следующего после прослушиваний дня. Итоги оказались в общем-то предсказуемыми, хотя по-своему интересными. Почти в полном составе прошла венесуэльская делегация, а вот азиатам не повезло: ни Корея, ни Китай, ни Япония не получили право быть в финале по этой дисциплине.

Среди ярких выступлений третьего дня стоит отметить венесуэльского гобоиста Серджио Санчеса, устроившего почти что "свинг" в барочном Телеманне, слегка покачивая ритм. Вместо традиционного Пуленка в качестве романтической сонаты он выбрал Сен-Санса, и не прогадал. Очаровательное произведение, полное изящных стилизаций на барокко сильно украсило музыкальный ландшафт дня.

Российский фаготист Арсений Шкапцов представил, наверное, самого необычного Моцарта, добавив в первой части джазовую каденцию собственного сочинения. Получилось очень свежо и ярко, но, к сожалению, жюри не оценило "хулиганство".

Немного эксцентричный образ дамы, играющей на фаготе, явила француженка Лола Дескур, продемонстрировав при этом очень осмысленную и тонкую игру.

Единственная представительница Венгрии Ливия Дулеба поменяла местами Цыбина и Баха, сосредоточившись больше на последнем своей манерой и статью подчеркнувшей особое благородство барокко.

Восторг и крики "браво" вызвал у публики кларнетист Сергей Елецкий, играющий и в РНО, и в musicAeterna. В общем-то скупом на выражение чувств Стравинском Сергей развернул огромную шкалу эмоций от самоуглубленной меланхолии до безудержного причитания.

Единственная представительница страны восходящего солнца Шино Саито очаровала исполнением Баха, заставив его партиту действительно "струиться" подобно ручейку, и показав в Цыбине впечатляющий синтез "чувств и интеллекта". Очень жаль, что ей, как и многим другим достойным музыкантам, приходится завершить конкурсные баталии.

22 июня в 15:00 в Репино начнутся прослушивания Второго тура, а в воскресенье вечером станет ясно, кто же будет финалистом.

Справка "РГ"



В I туре по специальности "деревянные духовые инструменты", который проходил с 19 по 21 июня в Концертном зале "Репино", принимали участие 48 конкурсантов.



В составе жюри: Денис Буряков (председатель жюри / флейта), Борис Аллахвердян (кларнет), Жак Зон (флейта), Евгений Изотов (гобой), Уитни Крокетт (фагот), Даниэль Мацукава (фагот), Мари-Луиз Модерзон-Майнц (гобой), Паскаль Морагес (кларнет), Алексей Огринчук (гобой), Валерий Попов (фагот), Стивен Уильямсон (кларнет), Карл-Хайнц Шутц (флейта)