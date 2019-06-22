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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Клину открывается выставка об истории Конкурса Чайковского

Текст: Ада Айнбиндер
Масштабную выставку в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину назвали  "61/16. Из истории Международного конкурса имени П.И. Чайковского".

На выставке можно будет  узнать,  с чего  начиналась 61 год назад, в далеком 1958 году,  история знаменитого конкурса Чайковского: в экспозиции представлены  правительственные постановления об учреждении и проведении конкурса, оценочные листы жюри, материалы, связанные с именем Вана Клиберна, ставшего первым  победителем конкурса в номинации "фортепиано" и  до конца жизни остававшегося любимцем российской публики. На выставке также представлены личные вещи и документы многолетних председателей жюри конкурса, выдающихся музыкантов: Эмиля Гилельса, Давида Ойстраха, Даниила Шафрана и Ирины Архиповой.

Фото: Сайт конкурса Чайковского
Ян Фоглер: На Конкурсе Чайковского представлены талантливые музыканты

Отдельный раздел экспозиции посвящен Клину, ведь история конкурса неразрывно связана с Домом Чайковского.  С первого конкурса была заложена  традиция - посещение участниками, членами жюри и гостями конкурса дома-музея П.И. Чайковского в Клину.

За 61 год и 16 конкурсов изменилась страна, изменился мир, изменился и сам конкурс: его символика, дипломы, медали. Сегодня конкурсные прослушивания проходят уже по шести специальностям, в двух городах - в Москве и Санкт-Петербурге. В освещении событий конкурса задействованы самые современные информационные технологии. Неизменным остается лишь имя Петра Ильича Чайковского и то внимание, которое привлекает это событие во всем мире.

На выставке можно будет увидеть  более ста уникальных предметов и документов, хранящихся в Государственном музее-заповеднике П.И. Чайковского - единственном собрании, в котором максимально полно представлены материалы всех конкурсов имени П.И. Чайковского. Эти материалы открывают малоизвестные факты, опровергают сложившиеся мифы от  самого первого конкурса до сегодняшнего дня. Также здесь можно будет увидеть экспонаты из собраний Российского национального музея музыки, музея имени Н.Г. Рубинштейна, Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, Благотворительного фонда Е.В. Образцовой, из архивов В.И. Пьявко и семьи Э.Г. Гилельса.
 
 

Культура Музыка Классика Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Конкурс имени П.И. Чайковского-2019
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