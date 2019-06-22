Задержан подозреваемый в убийстве трех жителей Нижегородской области

В Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве трех человек. 38-летнего мужчину нашли в поселке Виля Выксунского района, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

В ночь на 21 июня в одном из домов Выксы он нанес удары топором свой бывшей жене, теще и тестю. От полученных ранений они скончались. Также в момент убийства в доме была семилетняя девочка, однако ее он не тронул.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК России ("Убийство двух и более лиц"). Сейчас с задержанным работают следователи.