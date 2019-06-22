В Красноярском крае завели дело после ДТП с четырьмя погибшими

Следователи МВД возбудили уголовное дело по части 5 ст 264 УК РФ по факту ДТП на 1080-м километре трассы Р-255 "Сибирь", в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ по Красноярскому краю.

По информации ведомства, авария произошла в районе 13.00. По предварительным данным, 62-летний водитель грузовика "Газ" грубо нарушил ПДД и выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя легковыми автомобилями Nissan и Toyota Corolla. В результате ДТП в салоне Toyota погибли две женщины и их малолетние дети - два мальчика шести и девяти лет.

В настоящее время водитель грузовика задержан. По предварительным данным, мужчина был трезв в момент аварии. Следственно-оперативная группа продолжает устанавливать все обстоятельства ЧП.