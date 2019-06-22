В Новгородской области захоронили останки украинского летчика

Новости

Валуев рассказал о борьбе опухолью головного мозга 14:40
СК возбудил дело после падения детей с аттракциона 14:39
В Новгородской области прошел молебен на месте массового расстрела 14:33
Студентка из Волжского устроилась курьером и чуть не стала мошенницей 14:26
Сочи готов к потоку туристов из-за закрытия авиасообщения с Грузией 14:20
Порядка четырех тысяч жителей остались без газа из-за ДТП под Пермью 14:07
Четыре человека погибли в ДТП в Красноярском крае 13:31
В Москве трое детей упали с аттракциона 13:25
В Татарстане проверят военкомат после массовой драки призывников 13:21
"Спартак" забил семь мячей "Сочи" в товарищеском матче 13:17
Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата 13:17
Renault Arkana. Стоит ли отдавать 1,5 млн рублей за бюджетный BMW X4 13:12
Путин призвал губернаторов быть ближе к людям 13:10
Путин заявил о готовности работать с любым новым британским премьером 13:08
Под Калининградом автомобиль сбил группу дорожных рабочих 12:47
РКН требует от eBay удалить объявления о продаже военных орденов 12:35
При пожаре в центре Парижа погибли три человека 12:25
Что нужно знать туристам о запрете авиасообщения с Грузией 12:18
В Сочи из-за непогоды затопило улицы и повалило деревья 12:15
Лукашенко: Быть у истоков создания Европейских игр - честь для Беларуси 12:05
Польский Краков выбран столицей третьих Европейских игр 12:04
Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП под Евпаторией 11:39
В Петербурге более ста ветеранов улучшат жилье до конца года 11:37
Создана рыба-робот с синтетической "кровью" 11:34
В Петербурге водитель украл у своего начальника часы за 6 миллионов 11:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как лечиться бесплатно в отпуске
В "РГ" обсудят, как будет работать новый порядок защиты дольщиков
В "РГ" обсудят, как будет работать новый порядок защиты дольщиков
II Европейские игры: расписание финалов соревнований
II Европейские игры: расписание финалов соревнований
22.06.2019 14:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Новгородской области захоронили останки украинского летчика

Текст: Елена Николаева (Новгородская область)
У деревни Селищи Чудовского района Новгородской области захоронили останки уроженца Украинской ССР Алексея Алексеевича Зеленского, летчика, который погиб в ходе боев на Волховском фронте в годы Великой Отечественной войны. Его останки нашли в прошлом году, установили родственников, но те отказались забирать тело предка на Украину.
Чудом сохранившаяся фотография летчика Алексея Алексеевича Зеленского. Фото: Сергей Мачинский Чудом сохранившаяся фотография летчика Алексея Алексеевича Зеленского. Фото: Сергей Мачинский
Чудом сохранившаяся фотография летчика Алексея Алексеевича Зеленского. Фото: Сергей Мачинский

По решению администрации Чудовского района Новгородской области, останки летчика были захоронены в братской могиле на воинском мемориале у деревни Селищи на берегу Волхова.
Как в затопленных краях ищут воинов, без вести пропавших в Великую Отечественную

В августе 2018 года в лесном массиве у деревни Селищи поисковиками были найдены обломки самолета-истребителя и останки бойца. Идентификация прошла быстро.

- При обнаружении обломков самолета, по деталям определили его марку: ЛаГГ-3. Посмотрели по фронтовым донесениям: кто на таких самолетах в этом районе погиб (а их там не много), предположили что Зеленский. Он и оказался, - рассказывает Сергей Мачинский, заместитель руководителя военно-исторического центра Северо-Западного федерального округа и руководитель той самой поисковой экспедиции "Волховский фронт. Чудово", которую в 2018 году на территории Новгородской области организовало Поисковое движение России.

Начинающие поисковики (а именно молодежь, приглашенная в экспедицию для обучения поисковым навыкам, обнаружила место гибели героя) могли просто пройти мимо небольшой воронки. Лишь мелкие хрупкие фрагменты алюминия, разбросанные по краю, позволили понять, что здесь может быть место падения самолета. Проверили воронку щупами, в глубине под ними заскрежетал металл.

Лопатами сняли верхний слой земли, добрались до первых крупных деталей.

Пригласили специалистов, которые в Поисковом движении России специализируются на поднятии самолетов. Две недели бойцы поисковых отрядов из Вологды, Челябинска и Тюмени раскрывали воронку размером 6 на 8 метров. Подняли винт с муфтой, деталь коленчатого вала, радиатор двигателя, элементы фюзеляжа. Как вспоминают поисковики, каждую деталь приходилось буквально выколупывать из тяжелой и плотной глины. Но именно она и обеспечила хорошую сохранность и металлу, и дереву, и другим находкам, пролежавшим в земле более 75 лет.

Раскоп самолета у деревни Селищи. Фото: Сергей Мачинский

По расположению и деформации деталей самолета стало понятно, что подбитый и горящий ЛаГГ-3 штопором ушел в этом месте в землю на глубину пять метров.

Как рассказал командир Вологодского поискового отряда Иван Дьяков, под грудой металла вначале нашли командирский планшет, в котором обнаружили карту, фотографию летчика и другие бумаги. А затем, 21 августа, нашли уже и останки самого летчика в летном комбинезоне. В кармане гимнастерки лежал комсомольский билет, сохранились и номер, и фамилия летчика. Сравнили его данные, информацию о потерях в военных донесениях и номер двигателя самолета.

Фото: Пресс-служба Северного флота
Поисковики Северного флота нашли останки немецкого солдата

Полное совпадение - на ЛаГГ-3 в воздушном бою близ деревень Мостки и Кузино 12 июня 1942 года был сбит старший сержант Зеленский Алексей Алексеевич, воевавший в составе первой ударной авиационной группы 160-го истребительного авиаполка Волховского фронта.

В архивных документах сказано, что он родился в 1922 году, проживал в Украинской ССР, в городе Днепропетровске, на улице Челюскинцев, мать - Зеленская Дарья Яковлевна.

Успел ли храбрый летчик отпраздновать свое 20-летие до того рокового дня в своей жизни - не известно. Но то, что он был настоящим героем, это бесспорно. За месяц до гибели он был представлен к награде "Орден Красного Знамени". В наградном листе рассказано, что 8 мая 1942 года при сопровождении Пе-2 в район Кириши, Алексей Зеленский храбро дрался с фашистскими летчиками в воздушном бою, где участвовало до 20 самолетов с обеих сторон. Из-за поверженного бензобака - вышел из боя и направил машину в сторону нашей территории. В этот момент встретил в небе ХЕНКЕЛЯ-126. Несмотря на струю бензина из пробитого бака, вступил в бой и двумя прицельными очередями сбил немецкий самолет-разведчик. Получить награду бесстрашный летчик не успел...

Элементы обнаруженного самолета. Фото: Сергей Мачинский

Практически всегда, когда удается найти родственников погибшего на войне солдата, они просят разрешения забрать останки для захоронения на его исторической родине или там, где эти родственники в настоящий момент проживают. Бывают случаи, когда семьи погибших по финансовым причинам не могут приехать к месту гибели бойца и на церемонию передачи останков. В этих случаях Поисковое движение России помогает решить данные вопросы. Подобных примеров за годы работы поисковиков насчитывается уже не одна сотня. А вот случаев, когда от защитников Отечества родные открещиваются, - единицы.

Фото: Министерство по делам молодежи и спорта Омской области
В омское село вернули останки погибшего в 1944 году солдата

В последние годы, к сожалению, участились случаи, когда проживающим в Украине родственникам погибших на Новгородчине бойцов украинская сторона запрещает выезд в Россию. Так, например, случилось с родными Александра Зиновьевича Чибишева, 1905 года рождения, призванного Успенским РВК Ворошиловградской области Украинской ССР и числившегося пропавшим без вести. Его останки нашли во время той же экспедиции 2018 года бойцы отряда "Феникс" из Нижнего Новгорода. Идентифицировали по данным из смертного медальона, нашли родных.

Они очень хотели приехать за останками своего родственника, но их не выпустили из Украины. В последний путь Александра Чибишева также, как и Алексея Зеленского, проводили с отданием всех воинских почестей 22 июня, в День памяти и скорби.

Комсомольский билет летчика Зеленского. Фото: Сергей Мачинский

Справка "РГ"

Международная военно-историческая экспедиция "Волховский фронт. Чудово" проходила 10-24 августа 2018 года на местах боев Великой Отечественной войны на территории Чудовского района Новгородской области близ села Спасская Полисть - на местах боев Любанской наступательной операции зимы-весны 1942 года. Здесь при попытке прорыва к селу Спасская Полисть понесли большие потери соединения 59-ой и 2-ой ударной армии.

В экспедиции приняло участие более 600 человек - поисковики из Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Эстонии, а также поисковики из 30 регионов России, военнослужащие отдельного 90-го специального поискового батальона.

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область 22 июня - День памяти и скорби
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин призвал губернаторов быть ближе к людям
Что нужно знать туристам о запрете авиасообщения с Грузией
Трамп огласил последствия для Ирана при войне с США
Видео: В Минске открылись II Европейские игры
В Москве срочно госпитализирована актриса Лидия Федосеева-Шукшина