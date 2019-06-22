В Новгородской области захоронили останки украинского летчика

У деревни Селищи Чудовского района Новгородской области захоронили останки уроженца Украинской ССР Алексея Алексеевича Зеленского, летчика, который погиб в ходе боев на Волховском фронте в годы Великой Отечественной войны. Его останки нашли в прошлом году, установили родственников, но те отказались забирать тело предка на Украину.

По решению администрации Чудовского района Новгородской области, останки летчика были захоронены в братской могиле на воинском мемориале у деревни Селищи на берегу Волхова.

В августе 2018 года в лесном массиве у деревни Селищи поисковиками были найдены обломки самолета-истребителя и останки бойца. Идентификация прошла быстро.

- При обнаружении обломков самолета, по деталям определили его марку: ЛаГГ-3. Посмотрели по фронтовым донесениям: кто на таких самолетах в этом районе погиб (а их там не много), предположили что Зеленский. Он и оказался, - рассказывает Сергей Мачинский, заместитель руководителя военно-исторического центра Северо-Западного федерального округа и руководитель той самой поисковой экспедиции "Волховский фронт. Чудово", которую в 2018 году на территории Новгородской области организовало Поисковое движение России.

Начинающие поисковики (а именно молодежь, приглашенная в экспедицию для обучения поисковым навыкам, обнаружила место гибели героя) могли просто пройти мимо небольшой воронки. Лишь мелкие хрупкие фрагменты алюминия, разбросанные по краю, позволили понять, что здесь может быть место падения самолета. Проверили воронку щупами, в глубине под ними заскрежетал металл.

Лопатами сняли верхний слой земли, добрались до первых крупных деталей.

Пригласили специалистов, которые в Поисковом движении России специализируются на поднятии самолетов. Две недели бойцы поисковых отрядов из Вологды, Челябинска и Тюмени раскрывали воронку размером 6 на 8 метров. Подняли винт с муфтой, деталь коленчатого вала, радиатор двигателя, элементы фюзеляжа. Как вспоминают поисковики, каждую деталь приходилось буквально выколупывать из тяжелой и плотной глины. Но именно она и обеспечила хорошую сохранность и металлу, и дереву, и другим находкам, пролежавшим в земле более 75 лет.

Раскоп самолета у деревни Селищи. Фото: Сергей Мачинский

По расположению и деформации деталей самолета стало понятно, что подбитый и горящий ЛаГГ-3 штопором ушел в этом месте в землю на глубину пять метров.

Как рассказал командир Вологодского поискового отряда Иван Дьяков, под грудой металла вначале нашли командирский планшет, в котором обнаружили карту, фотографию летчика и другие бумаги. А затем, 21 августа, нашли уже и останки самого летчика в летном комбинезоне. В кармане гимнастерки лежал комсомольский билет, сохранились и номер, и фамилия летчика. Сравнили его данные, информацию о потерях в военных донесениях и номер двигателя самолета.

Полное совпадение - на ЛаГГ-3 в воздушном бою близ деревень Мостки и Кузино 12 июня 1942 года был сбит старший сержант Зеленский Алексей Алексеевич, воевавший в составе первой ударной авиационной группы 160-го истребительного авиаполка Волховского фронта.

В архивных документах сказано, что он родился в 1922 году, проживал в Украинской ССР, в городе Днепропетровске, на улице Челюскинцев, мать - Зеленская Дарья Яковлевна.

Успел ли храбрый летчик отпраздновать свое 20-летие до того рокового дня в своей жизни - не известно. Но то, что он был настоящим героем, это бесспорно. За месяц до гибели он был представлен к награде "Орден Красного Знамени". В наградном листе рассказано, что 8 мая 1942 года при сопровождении Пе-2 в район Кириши, Алексей Зеленский храбро дрался с фашистскими летчиками в воздушном бою, где участвовало до 20 самолетов с обеих сторон. Из-за поверженного бензобака - вышел из боя и направил машину в сторону нашей территории. В этот момент встретил в небе ХЕНКЕЛЯ-126. Несмотря на струю бензина из пробитого бака, вступил в бой и двумя прицельными очередями сбил немецкий самолет-разведчик. Получить награду бесстрашный летчик не успел...

Элементы обнаруженного самолета. Фото: Сергей Мачинский

Практически всегда, когда удается найти родственников погибшего на войне солдата, они просят разрешения забрать останки для захоронения на его исторической родине или там, где эти родственники в настоящий момент проживают. Бывают случаи, когда семьи погибших по финансовым причинам не могут приехать к месту гибели бойца и на церемонию передачи останков. В этих случаях Поисковое движение России помогает решить данные вопросы. Подобных примеров за годы работы поисковиков насчитывается уже не одна сотня. А вот случаев, когда от защитников Отечества родные открещиваются, - единицы.

В последние годы, к сожалению, участились случаи, когда проживающим в Украине родственникам погибших на Новгородчине бойцов украинская сторона запрещает выезд в Россию. Так, например, случилось с родными Александра Зиновьевича Чибишева, 1905 года рождения, призванного Успенским РВК Ворошиловградской области Украинской ССР и числившегося пропавшим без вести. Его останки нашли во время той же экспедиции 2018 года бойцы отряда "Феникс" из Нижнего Новгорода. Идентифицировали по данным из смертного медальона, нашли родных.

Они очень хотели приехать за останками своего родственника, но их не выпустили из Украины. В последний путь Александра Чибишева также, как и Алексея Зеленского, проводили с отданием всех воинских почестей 22 июня, в День памяти и скорби.

Комсомольский билет летчика Зеленского. Фото: Сергей Мачинский

Справка "РГ"

Международная военно-историческая экспедиция "Волховский фронт. Чудово" проходила 10-24 августа 2018 года на местах боев Великой Отечественной войны на территории Чудовского района Новгородской области близ села Спасская Полисть - на местах боев Любанской наступательной операции зимы-весны 1942 года. Здесь при попытке прорыва к селу Спасская Полисть понесли большие потери соединения 59-ой и 2-ой ударной армии.

В экспедиции приняло участие более 600 человек - поисковики из Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Эстонии, а также поисковики из 30 регионов России, военнослужащие отдельного 90-го специального поискового батальона.