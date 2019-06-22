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22.06.2019 20:56
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Симферопольцы заметили в городе живого крокодила

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Симфeрополе после обнаруженных в районе улицы Воровского двух крокодильих голов местные жители сообщили об увиденной живой рептилии.

Сообщение от очевидцев, проиллюстрированное фотоснимком, опубликовано в социальной сети Instagram.

Фото: Пресс-служба Госкомитета ветеринарии Республики Крым
Названа версия появления голов крокодилов в Симферополе

- Нaшли крокодила в траве возле 24 школы, - сообщила автор записи. - Позвонил брат и сказал, что когда он гулял с собакой, собaка чего-то потащилa его в траву и нaчала гавкать. И там они увидeли крокодила.

Интересно, что средняя школа № 24 на улице Тургенева находится как раз рядом с тем местом, где были найдены головы убитых крокодилов.

Одни пользователи страницы успокаивают, замечая, что "кайманы они не большие, и особо не опасны". Другие язвительно замечают, что кто-то "решил фауну Крыма разбавить".

Напомним, ранее силами ветеринарной службы из двора многоэтажки на улице Воровского вывезли найденные там две головы нильских крокодилов. По предположению председателя Госкомитета ветеринарии РК Валерия Иванова, крокодилов, скорее всего, убили после того, как сорвалась сделка о нелегальных поставках животных в какой-либо зооуголок. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о жестоком обращении с животными.

Общество Природа Происшествия ЧП Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь
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