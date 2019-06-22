В аэропорту Симферополя задержаны несколько рейсов

Несколько рейсов задерживаются в аэропорту Симферополя. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Задержка произошла по причинам, не зависящим от аэропорта - прибытие рейсов задержалось, потому, соответственно, отложилось их отправление.



На онлайн-табло в 18:15 по Москве на вылет были задержаны семь рейсов, еще три - на прилет. Спустя полчаса ситуация изменилась - на вылет задержаны два, на прибытие - четыре.



Во избежание неудобств пассажирам рекомендуется отслеживать онлайн-табло аэропорта.

Ранее в аэропорт Симферополя вернулся самолет авиакомпании "Россия", вылетевший в Санкт-Петербург. Для вывоза пассажиров рейса авиакомпания направила в Симферополь резервное воздушное судно. По некоторым данным, у самолета обнаружились неполадки с закрылками.