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22.06.2019 17:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге площадь пожара в цехе выросла до 2,2 тысячи "квадратов"

Текст: Юлия Резникова

МЧС стягивает силы для тушения цеха лакокрасочных материалов в Екатеринбурге. По информации ведомства, площадь пожара увеличилась до 2200 кв. м. Огонь распространился с горящего производственного здания на примыкающее складское помещение.

Для тушения пожара на военном полигоне под Рязанью привлекли авиацию

Под воздействием высокой температуры произошло частичное обрушение конструкций цеха лакокрасочных материалов. Тушение пламени идет как с земли, так и сверху, с пожарных автолестниц и коленчатых подъемников. В ликвидации огня задействован пожарный поезд для бесперебойной подачи огнетушащих веществ.

Всего в тушении задействованы 20 единиц спецтехники, более 60 человек личного состава. Пострадавших нет.

Как уже сообщала "РГ", пожар возник в здании по улице Труда, информация о ЧП поступила в 16.23 по местному времени.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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