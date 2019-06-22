В Екатеринбурге площадь пожара в цехе выросла до 2,2 тысячи "квадратов"

МЧС стягивает силы для тушения цеха лакокрасочных материалов в Екатеринбурге. По информации ведомства, площадь пожара увеличилась до 2200 кв. м. Огонь распространился с горящего производственного здания на примыкающее складское помещение.

Под воздействием высокой температуры произошло частичное обрушение конструкций цеха лакокрасочных материалов. Тушение пламени идет как с земли, так и сверху, с пожарных автолестниц и коленчатых подъемников. В ликвидации огня задействован пожарный поезд для бесперебойной подачи огнетушащих веществ.

Всего в тушении задействованы 20 единиц спецтехники, более 60 человек личного состава. Пострадавших нет.

Как уже сообщала "РГ", пожар возник в здании по улице Труда, информация о ЧП поступила в 16.23 по местному времени.