Renault Arkana. Стоит ли отдавать 1,5 млн рублей за бюджетный BMW X4

Чего ждать от новейшей модели Renault, которую французская компания причисляет к купе-кроссоверам? Чтобы выяснить это, корреспондент "РГ" отправился в Санкт-Петербург, где испытал долгожданный автомобиль на асфальте и грунтовках.

С введением в модельную линейку модели Arkana компания Renault рассчитывает выйти на более высокий имиджевый уровень, взяв за основу технологии, отточенные на моделях Kaptur, Duster, а также кое-что из багажа нового Clio, европейца Captur и Duster следующего поколения.

Новый для французской марки тип кузова, с одной стороны, навевает ассоциации с BMW X4, что не может не понравиться фанатам Renault, с другой, и это хорошо заметно в мелочах, Arkana - автомобиль бюджетный. Конечно, он уже не ровня Logan, Sandero и Duster, но все еще не автомобиль команды "Real Renault", не дотягивающий по качеству исполнения и набору электроники до моделей Clio, Megane, Kadjar и Koleos.

К важным преимуществам, ставящим кросс-купе на один уровень с конкурентами (а это Renault Kaptur, Nissan Qashqai, Kia Sportage и Haval F7), относится неплохая геометрическая проходимость. Любители бездорожья оценят честный клиренс от 205 мм до 208 мм (в зависимости от типа привода), но могут попенять на длинную базу (2721 мм) и не самые выдающиеся углы въезда и съезда - 21 и 26 градусов.

Свобода маневра

Вживую Arkana выглядит, слов нет, браво - купеобразная крыша, пухлые колесные арки, светоотражающая планка, объединяющая задние фонари, нарядные 17-дюймовые колесные диски старших комплектаций (в начальной - 17-дюймовая штамповка с красивыми колпаками). Однако образ получился пусть органичным, но все же несколько мультяшным. Фронтальная оптика из-за размашистых диодных линий, органичных на модели Koleos, выглядит громоздкой. Мощная кормовая часть перегружена деталями и ограничивает обзор назад, а с хромированными декоративным накладки дизайнеры переборщили, и они слишком яркие. Вы можете сказать - мы придираемся, но это не так.

Быть пристрастными нас заставляет как раз удачный дизайн - верные пропорции кузова, большие колеса с красивыми дисками, купеобразная крыша.

Обидно и то, что для закрепления в бюджетной нише Arkana недодали технологий, опций и материалов отделки, соответствующих ее ультрамодному кузову. К примеру, для этой модели недоступны электропривод пятой двери, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, система контроля движения в полосе и многие другие позиции из арсенала топ-версий вышеупомянутых конкурентов.

Здесь нет также и дисковых задних тормозов, хотя представители Renault уже пообещали, что такая опция появится в будущем. И все же шаг вперед от машин на платформе B0 сделан огромный - к примеру, есть автоматический режим водительского стеклоподъемника (в одно касание), клавиши подогрева сидений наконец переместились с торца сидушек на центральную консоль, присутствует даже подогрев дивана и руля.

Архитектура салона во многом напоминает как Koleos, так и Duster нового поколения. Авангардом не пахнет, но и не уныло. Приборная панель неплохо читается, но выглядит как-то серо и неброско. Цифровые индикаторы скорости мелкие, хотя тоже без проблем считываются. Передние, да и задние кресла, удачно сконфигурированы, в дороге не устаешь.

Архитектура передней панели выполнена в стиле хай-тек, да и в целом видно, что интерьер рисовали люди с опытом и вкусом. Тем более обидно видеть многочисленные следы дешевизны. Отделочный пластик - если не считать накладок из кожзама на подлокотниках дверей - практически везде жесткий.

Кожух селектора коробки непрезентабельный, внутренние ручки дверей - это, строго говоря, не ручки, а небольшие углубления с жесткими кромками. Центральный подлокотник - хлипкий и мелкий, в его боксе - узкое вертикальное углубление под небольшую бутылку. Но, как ни парадоксально, Arkana изо всех сил хочет казаться дорогим, а в чем-то даже шикарным автомобилем. Отсюда, к примеру, акустика Bose, предлагающаяся для топовой комплектации и модная ныне атмосферная подсветка (правда, только для потолочного светильника и обивки передних дверей).

Навигационное приложение комплекса Яндекс.Авто (предлагается для дорогих комплектаций кроссовера) во время теста глючило сразу на нескольких машинах. Обещают доработать и, думаю, сдержат слово. Разочаровало также оформление центрального дисплея мультимедийной системы Easy Link на 8 дюймов. Такое ощущение, что его прилепили на центральную консоль в последний момент, водрузив на толстый, выпирающий в салон постамент. Кстати, сенсорной альтернативы не предусмотрено. В базе идет точно такой же постамент со встроенным небольшим экранчиком магнитолы. А в плюсы запишем то, что экран благодаря матовой поверхности не бликует.

Пожалуй, главное приобретение машины на доработанной "тележке" B0 (в Renault считают ее новой модульной платформой) - это замена блока рулевого управления. На место гидроусилителя руля (примененного в частности в Duster) пришел электроусилитель. Баранка регулируется как по углу наклона, так и по вылету, правда, в последнем случае - в небольшом диапазоне. В сравнении с Duster и Kaptur руль стало крутить гораздо легче, что просто отлично.

Как и в случае с Duster, конфигурация задней подвески и объем багажника разнятся у переднее- и полноприводных версий. В первом случае вы получите заднюю торсионную балку и отсек на 508 литров, во втором - более драйверский вариант с "многорычажкой" и 409 литров для размещения вещей.

Что касается багажного отсека, то он грамотно сконфигурирован, но неважно организован. Фальшпол приходится держать в руках - фиксатора не предусмотрено, под ним - полноразмерное запасное колесо, инструмент спрятан в левой боковой нише, прикрытой непрезентабельным и плохо фиксирующимся фетровым покрытием. Нет также и штатных сеток для фиксации багажа. А еще закидывать вещи в просторный багажник не очень удобно также из-за большой погрузочной высоты.

Выбирай по себе

По части силовых агрегатов и трансмиссий есть выбор. Продажи начнутся с топовых вариантов, где новый турбодвигатель объемом 1.33 литра мощностью 150 л.с. состыкован с бесступенчатым вариатором Jatco JF016e.

Позже на рынок выйдут более доступные версии с бензиновым 1,6-литровым атмосферным двигателем (114 л.с.) с вариатором прошлого поколения JF015E. Как и в случае с Kaptur, переднеприводные машины можно будет заказать как с механикой, так и вариатором, а для версий 4х4 по крайней мере на первых порах будет доступна только вариаторная коробка. Причем, в отличие от Duster и Kaptur, "механика" для начального мотора будет "длинной", без укороченной первой передачи, которая (как мы знаем по примеру Duster и Kaptur) серьезно облегчила бы движение по бездорожью, создавая понижающий эффект.

А вот чего у Arkana точно не отнять - это удивительного сочетания плавного хода и внятной управляемости. Этот купе-кроссовер (в официальных релизах Arkana называют именно так) рулится не хуже, чем многие седаны и при этом тут нет тряски на ямах, а на бездорожье машина может то, на что подавляющая часть седанов и лифтбеков попросту не способна.

Кстати, машин в начальной комплектации, равно как с базовыми моторами и передним приводом, на тест-драйв в Питер не привезли - только топовые кроссоверы с полным приводом, бесступенчатым вариатором и 1,33-литровым бензиновым двигателем - совместной разработкой Daimler и Renault. Такой автомобиль уверенно стоит на курсе даже на высоких скоростях, рулевое колесо не уступает по информативности дастеровскому аналогу. В то же время заставить амортизаторы сработать на отбой на сложных участках грунтовки у нас не получилось.

От комбинации 150-сильного бензинового турбомотора и вариатора, к сожалению, не пахнет спортивностью. Коробка слишком задумчива, когда нужно быстро задать нужное передаточное отношение на старте, а на высоких скоростях (при ускорении со 120 км/ч) ты получаешь больше гула, чем реального ускорения. Лучше дела обстоят при наборе скорости с городских 60-70 км/ч. Здесь трансмиссия будто наконец понимает, чего от нее ждут и лучше помогает мотору делать свою работу.

Есть, конечно, спортивный режим, который активируется в два приема - сначала одной из целой россыпи клавишей на центральной консоли, затем - выбором из алгоритмов Mysense (индивидуальные настройки), Eco и Sport в меню дисплея. Однако даже он не панацея. В "Спорте" Arkana набирает скорость плавно, но все же более уверенно, чем в "Драйве". Когда обгоняешь на трассе, осознаешь, что немецко-французский турбомотор сравним по производительности с 2-литровым бензиновым "атмосферником", который все еще ставят на Duster и Kaptur для нашего рынка.

Но вот по расходу топлива Arkana точно заткнет кроссоверы на платформе B0 за пояс. При неспешной езде по шоссе можно уложиться в 6 л/100 км, а в смешанном цикле вы будете сжигать порядка 10-11 л/100 км. Согласитесь, неплохо, есть явный прогресс.

К тормозами особых претензий предъявить не могу - замедление, скажем так, среднее, опять-таки без намека на спортивную хватку, но и жаловаться грех. В любом случае, ждем задних дисковых тормозных механизмов.

Удар по Duster и Kaptur

Наконец, на бездорожье Arkana кое на что способен. Мне, например, понравилось, что даже в переднеприводном режиме машина смогла забраться на крутой песчаный подъем.

Однако при реальной эксплуатации, как и в Duster, лучше полагаться на режимы Auto, когда электроника автоматически перераспределяет часть тяги назад, и Lock, позволяющий заблокировать межосевую муфту и двигаться так на скорости до 80 км/ч. Одним словом, для кроссовера столь неплохо управляющегося на асфальте, 150-сильная Arkana ведет себя вполне достойно и на бездорожье.

Остается добавить, что самую дешевую Arkana производства московского завода Renault вы сможете приобрести уже в июле по цене от 999 000 рублей. А за топовый автомобиль (полный привод и старший турбомотор) придется отдать 1 499 000 рублей.

Это очень заманчивое предложение на фоне более дорогих конкурентов. При этом на коробку и мотор компания дает пятилетнюю гарантию - это сильный аргумент. Так что на бюджетный шлейф и "небоевой" характер вариатора придется закрыть глаза. В конечном счете, Arkana - это в первую очередь практичность и стиль. В остальном придется пойти на компромиссы. Уж больно хороша цена.