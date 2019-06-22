Новости

США ввели санкции против властей Никарагуа 03:48
Американская журналистка обвинила Трампа в изнасиловании 03:13
США добавили в черный список пять китайских компаний 02:05
Полиция прибыла к дому Джонсона из-за женских криков 01:53
СМИ: В Москве из семьи сатанистов изъяли двоих детей 00:16
Рабочая группа скоординирует действия по приостановке полетов в Грузию 21.06.2019
В Кремле назвали условие для возвращения авиаперевозок в Грузию 21.06.2019
Джабаров: Грузия потеряет огромное число российских туристов 21.06.2019
Косачев назвал адекватным решение о приостановке авиасообщения с Грузией 21.06.2019
Лукашенко принял во Дворце Независимости высоких гостей II Европейских игр 21.06.2019
В массовой аварии на МКАД пострадали два человека 21.06.2019
Суд повторно арестовал экс-главу Раменского района 21.06.2019
Украинские силовики 100 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю 21.06.2019
Россия утилизирует единственную подлодку ВСУ Украины 21.06.2019
Лукашенко ожидает Путина на закрытии II Европейских игр 21.06.2019
Оппозиция возобновила акции в центре Тбилиси 21.06.2019
В аэропорту под Саратовом установят космический аппарат 21.06.2019
Медведев: Значительная часть вопросов по интеграции РФ и Беларуси согласована 21.06.2019
В Москве обсудили российско-африканское инвестиционное сотрудничество 21.06.2019
Для тушения пожара на военном полигоне под Рязанью привлекли авиацию 21.06.2019
В Москве обсудили совершенствование структуры ОДКБ 21.06.2019
В Красноярском крае проверят школу, где снимали отпечатки пальцев детей 21.06.2019
В Ингушетии на территории больницы избили полицейских 21.06.2019
Центральную Россию ждет аномальная жара 21.06.2019
Медведев: РФ и Беларусь в вопросах интеграции "говорят на одном языке" 21.06.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как лечиться бесплатно в отпуске
В "РГ" обсудят, как будет работать новый порядок защиты дольщиков
В "РГ" обсудят, как будет работать новый порядок защиты дольщиков
II Европейские игры: расписание финалов соревнований
II Европейские игры: расписание финалов соревнований
22.06.2019 03:48
Рубрика: В мире

США ввели санкции против властей Никарагуа

Американский минфин ввел санкции в отношении ряда представителей руководства Никарагуа. Под экономические меры попали четверо высокопоставленных чиновников за "нарушение прав и свобод" граждан страны.

Фото: REUTERS/Geirix
США захотели сменить власть в Никарагуа и на Кубе

Это подразумевает замораживание активов, находящихся на территории и под контролем Соединенных Штатов, передает ТАСС. Американским гражданам запрещено вести какие-либо дела с данными лицами.

В апреле этого года власти США приняли решение ввести новые санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа. Тогда Белый дом ополчился на банк BanCorp, который считает "черной кассой" президента Даниэля Ортеги, кроме того, в "черный список" попал сын главы государства Лауреано.

В мире США В мире Северная и Центральная Америка Никарагуа
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Косачев назвал адекватным решение о приостановке авиасообщения с Грузией
Россия утилизирует единственную подлодку ВСУ Украины
Трамп отменил удар по Ирану за 10 минут до его начала
В полиции признали нарушения по делу Голунова
Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины