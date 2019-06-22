Стало известно, о чем была утерянная записка, о которой рассказал Путин

Появились подробности об утерянной записке, о которой рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии".

Как сообщает РИА Новости, история произошла в Сыктывкаре в 2010 году. Тогда две женщины написали одинаковые записки.

Одна из них прорвалась через охрану и передала бумагу главе государства. Об этом рассказал супруг второй участницы событий Владимир Щербина.

Супруга Щербины Елена сейчас является членом Общественной палаты Республики Коми и входит в республиканскую Ассоциацию многодетных семей.

"Она была не только свидетелем этой ситуации. Я помню, как это все происходило. Она с утра уехала в надежде где-то встретиться с Владимиром Владимировичем. Целый день она провела в надежде встречи. На площади она познакомилась с этой женщиной. Насколько я помню, ее звали Валентина", - рассказал Щербина.

По его словам, записка была о сыне женщины, по ее мнению, незаконно осужденном.

"Моя супруга хотела передать информацию о земельном вопросе для многодетных. Они скооперировались и договорились, кто первый достигнет конечной точки, тот и сможет передать записку. Они написали две одинаковые записки", - сообщил Щербина.