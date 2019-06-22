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Рубрика: В мире

Трамп огласил последствия для Ирана при войне с США

Президент США Дональд Трамп. Фото: AP Photo/Evan Vucci Президент США Дональд Трамп. Фото: AP Photo/Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Фото: AP Photo/Evan Vucci

Разрушения, которые еще никто не видывал, пообещал президент США Дональд Трамп в случае войны с Ираном. Между тем американский лидер отметил в интервью телеканалу NBC, что войну развязывать не желает.

Трамп отменил удар по Ирану за 10 минут до его начала

Хозяин Белого дома также предложил Тегерану начать переговоры. "В противном случае, у вас будут проблемы с экономикой в последующие три года", - предупредил Трамп, намекая на санкции. Он также заверил, что США не выдвигают никаких условий для начала переговоров с Ираном.

Напомним, иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Американский президент Дональд Трамп назвал это "очень большой ошибкой Ирана".

В мире США В мире Ближний Восток Иран Дональд Трамп Ядерная программа Ирана
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