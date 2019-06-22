Трамп определился с кандидатурой на пост главы Пентагона

Президент Дональд Трамп решил выдвинуть на пост главы Пентагона исполняющего обязанности руководителя ведомства и начальника сухопутными войсками Марка Эспера, говорится в сообщении Белого дома.

По некоторым оценкам, этот вариант поддерживают эксперты и конгрессмены. Деятели Республиканской партии также согласны с таким выбором.

Прежний шеф Пентагона Патрик Шанахан ушел в отставку по личным мотивам. Между тем аналитики полагают, что военный не смог добиться должного взаимодействия с Белым домом, прежде всего, с главой совета национальной безопасности Джоном Болтоном, а также Конгрессом. Шанахан также не оправдал ожиданий Трампа при продвижении бюджета военного ведомства.