В Тбилиси напали на съемочную группу телеканала "Россия 24"

В Тбилиси националисты напали на съемочную группу телеканала "Россия 24" и пытались избить корреспондента и оператора.

Корреспондент Станислав Бернвальд брал интервью у владельца турагентства. К нему подошли несколько крепких на вид молодых людей и начали выкрикивать националистические лозунги и угрожать расправой. Лишь своевременное вмешательство мужа владелицы турагентства разрядило ситуацию. По национальности он грузин, а его жена - русская.

Напомним, в Тбилиси сохраняется напряженная ситуация. Радикалы 20 июня попытались захватить здание парламента, где находились российские представители для участия в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Полиция дала отпор экстремистам. В результате силовой акции 240 человек получили ранения, порядка 300 граждан были задержаны.