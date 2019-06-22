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Рубрика: В мире

В Тбилиси пожаловались на приостановку туристического потока из России

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Жители Тбилиси, занимающиеся обслуживанием туристов, расстроены решением российских властей приостановить воздушное сообщение и продажу туров в Грузию. Тем более, что высокий туристический сезон только начался.

Рабочая группа скоординирует действия по приостановке полетов в Грузию

Жалуются также представители общепита и владельцы такси. Они говорят, что россияне часто приезжают. Это приносит значительные доходы всей туристической сфере. Между тем в 2018 году Грузию посетило 1,4 миллиона российских туристов, что на 25 процентов больше, чем годом ранее. На майские праздники грузинское направление впервые вошло в тройку самых популярных туристических направлений у российских граждан.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с восьмого июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки в связи с обострением внутриполитической ситуации в республике.

Ранее представители радикальной оппозиции предприняли попытку захватить здание парламента, где находились российские участники сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Полиция применила против радикалов силу, в результате чего пострадали 240 человек, более 300 протестующих были задержаны.

В мире экс-СССР Грузия Экономика Туризм Беспорядки в Грузии
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