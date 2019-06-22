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22.06.2019 21:59
Рубрика: Общество

Задавшая вопрос Путину девочка будет поступать в пансион Минобороны

Текст: Сергей Птичкин

Девочка, спросившая Путина о том, почему в Нахимовские училища принимают только мальчиков, будет поступать в пансион воспитанниц министерства обороны.

Во время "Прямой линии" с президентом Дарья Рогозина пожаловалась на то, что девочки не могут учиться в Нахимовских училищах, а ей очень хочется связать свою будущую жизнь с Военно-морским флотом. Военное ведомство среагировало оперативно.

Как сообщается, Министерство обороны пригласило всю семью Рогозиных в Пансион воспитанниц Минобороны в Москве на экскурсию. В нем как раз учатся только девочки, которые после его успешного окончания могут поступать практически в любое высшее военное учебное заведение. 

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Директор Пансиона Лариса Максимова и воспитанницы в ходе уже проведенной экскурсии показали Даше комнаты, в которых проживают, учебные классы и аудитории, спортивный зал, бассейн, библиотеку, рассказали о традициях и укладе жизни в Пансионе.

"Родители и сама Даша с восторгом оценили условия жизни воспитанниц, оснащенность учебных классов самым современным оборудованием и возможность получать дополнительное образование", - рассказали в Минобороны.

По данным министерства, на данный момент в Пансионе работают более 50 творческих студий, школ и секций по различным направлениям - хореографическое, вокальное, музыкальное, спортивное, театральное, рукоделие, кулинария, журналистика, анимационное, инженерное, литературное творчество и другие.

"По итогам экскурсии Даша, посоветовавшись с родителями, приняла решение подать документы для поступления в филиал пансиона в Санкт-Петербурге. Ей еще предстоит сдать нелегкие экзамены и выдержать психологический отбор для поступления, однако уже сейчас Даша верит, что ее мечта получить военное образование осуществится в ближайшее время", - подчеркнули в Минобороны.

Филиал Пансиона воспитанниц Минобороны в Санкт-Петербурге откроется 1 сентября 2019 года. В этом году планируется отобрать для обучения 240 девочек в 5, 6 и 7 классы. Так что у Дарьи будет возможность войти в первый выпуск Санкт-Петербургского Пансиона.

Общество Образование Президент Правительство Минобороны "Прямая линия с Владимиром Путиным"-2019
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