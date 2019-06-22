Жюри Конкурса Чайковского объявили итоги I тура у вокалистов

На конкурсе Чайковского завершились прослушивания первого тура в номинации "сольное пение". С выбором жюри полуфиналистов в большинстве случаев нельзя было не согласиться, но некоторые кандидатуры вызвали недоумение.

Последний день первого тура по специальности "сольное пение" вывел на сцену очень важных игроков, многие из которых, как и предполагалось, попали в полуфинал. Во-первых, большой командой, буквально один за другим, выступили монголы. Так совпало, что на жеребьевке юноши из страны Сухэ-Батора вытащили номера с 52-го по 55-й. Напомним также, что обладателем Гран-при прошлого конкурса стал именно монгол - Ариунбаатар Ганбаатар. Но и до его победы монгольская гвардия приезжала состязаться на конкурс Чайковского, поражая петербуржцев национальным феноменом могучей вокальной природы.

В этот раз слушателей покоряли монгольские басы, но были и баритоны. Монголы стали вторыми после корейцев по количеству кандидатов, представленных на XVI конкурсе Чайковского. Однако на этот раз многие из них восхищали только материалом, богатейшей природой: вокальная же техника, незавершенность шлифовки голосов и выстроенности всех регистров оставляли желать лучшего. Так было, например, на выступлении Амарболда Цэнд-Аюуша, который с первых же звуков романса "Благословляю вас, леса" Чайковского заполонил пространство зала Мусоргского мощным, натуральным, редкого объема басом Но восхищение вскоре стало сменяться разочарованием он нетщательной простроенности регистров, самым слабым среди которых оказался верхний, а также небрежностью фразировки, обращении со словом, в которых большие проблемы были связаны с правильным произношением согласных. И дело здесь не столько в отсутствии тех или иных звуков в монгольском языке, а в индивидуальной их непроработке. К слову, та же самая проблема была и у корейцев.

А вот у монгольского баритона Анхбаяра Энхболда те же согласные были на месте и в арии Гульельмо из "Так поступают все" Моцарта, и в каватине Алеко - любимом номере монголов. Этого певца пропустили в полуфинал, но, кажется, больше авансом, потому что его Моцарт был далек от конкурсного совершенства.

Председатель жюри Сара Биллингхёрст-Соломон так точно произносила монгольские имена во время обсуждений, что на объявлении результатов ее коллеги по пути из зала выступлений в комнату для жюри шутило над ней: "Наш специалист по монгольскому". Пропуск в полуфинал баритона Жавхлантугса Буюндалая вызвал сильное удивление: и в "Серенаде Дон Жуана" Чайковского, и в арии князя Игоря "Ни сна, ни отдыха" из оперы Бородина в его исполнении половина слов была пропета с неправильными согласными. Впрочем, одна из причин этого состоит в том, что большинство членов жюри не понимает русского.

Бас Бат-Эрдэнэ Доржцэдэн арию Зорастро "Дурного чувства мщенья" из "Волшебной флейты" исполнил с ровно льющимися, откалиброванными линиями моцартовского бельканто. Ария короля Филиппа из "Дон Карлоса" Верди подкупила жюри европейской манерой без форсажа, без чрезмерной эмоциональности, корректно держащейся золотой середины.

Эмоциональность же корейцев, прежде всего, девушек, к сожалению, не была оценена оперными звездами, отдавшими предпочтение конкурсантам, соблюдающим правила хорошего тона и демонстрировавших европейский стиль на сцене. Хотя довольно странным и несправедливым показалось единодушное игнорирование очевидных успехов ряда корейских певцов, к примеру, баритона Сангкю Чоя, чье исполнение арии Groβer Herr, o starker König из "Рождественской оратории" Баха стало лучшим исполнением не только этой арии, но и вообще лучшей интерпретацией Баха на конкурсе. Его идеально сбалансированный звук во всех трех номерах программы еще и умело и тонко переключался в разные стилевые регистры - и в сцене Форда из "Фальстафа" Верди, и в романсе "Нет, только тот, кто знал", исполненном на высоком эмоциональном подъеме. Может быть, именитое жюри под конец прослушиваний просто утомилось и было не в состоянии заметить этого потенциального победителя. Но Сангкю немного не повезло еще и потому, что за день до него на конкурсе очень успешно выступил также корейский баритон Гихун Ким, и жюри поспешило отдать ему все голоса.

В последний пятерке конкурсантов вышла очень эффектная сопрано из Ирана Сейдехфоруз Разавиасвали, представившая впервые на конкурсе последнюю арию Донны Эльвиры Mi tradi из "Дон Жуана" Моцарта и так же впервые - редкую арию Елены из "Иерусалима" Верди.

Выступила и Ангелина Ахмедова, стипендиатка программы Аткинс (большинство стипендиатов этой программы прошли во второй тур), в голосе которой при всей его выученности и природной красоте было слышно непростительное для конкурсного выступления количество несмыканий и тремоляции.

Вышел, наконец, и тенор Мигран Агаджанян, который с завидной стабильностью исполнил и развернутую арию Идоменея из одноименной оперы Моцарта, и романс "Ночи безумные" Чайковского, и арию Макдуфа из финала "Макбета" Верди. На мгновение показалось, не он ли станет кандидатом в гран-призеры?

Справка

1. Викулина Анна (Россия)

2. Михайлов Александр (Россия)

3. Хисматуллина Айгуль (Россия)

4. Мотолыгина Мария (Россия)

5. Перязев Глеб (Россия)

6. Савинкова Екатерина (Россия)

7. Куприянов Владислав (Россия)

8. Ставракакис Александрос (Греция)

9. Джил Бьонг Мин (Республика Корея)

10. Ким Гихун (Республика Корея)

11. Ли Мюнжин (Республика Корея)

12. Абдулов Гамид (Россия)

13. Майорова Оксана (Россия)

14. Баракова Мария (Россия)

15. Сучков Константин (Россия)

16. Доржцэдэн Бат-Эрдэнэ (Монголия)

17. Энхболд Анхбаяр (Монголия)

18. Буюндалай Жавхлантугс (Монголия)

19. Агаджанян Мигран (Россия

20. Ахмедова Ангелина (Узбекистан)

В I туре по специальности "сольное пение" приняли участие 59 конкурсантов.

В составе жюри: Сара Биллингхёрст-Соломон (председатель жюри), Ева Вагнер-Паскье, Евамария Визер, Эдита Груберова, Сьюзен Грэм, Чарльз Маккей, Михаил Петренко, Матти Салминен, Джонатан Френд, Ферруччо Фурланетто, Альбина Шагимуратова, Нил Шикофф.