Едем на дачу в комфорте: лучшие подержанные универсалы за 500 000 рублей

Тенденция очевидна: российские автомобилисты все чаще пересаживаются на кроссоверы, которые вытесняют другие классы автомобилей. Однако не стоит забывать, что многие из них представляют собой обычные хетчбеки с увеличенным клиренсом. Багажники тех же Creta или Kaptur не балуют своим объемом, особенно когда нужно ехать, например, на дачу. Именно поэтому многие производители до сих пор не убрали из своей гаммы универсалы, которые пользуются небольшим, но устойчивым спросом. Для тех, кому новый "сарай" не потянуть, мы отобрали популярных представителей на вторичном рынке за полмиллиона рублей.

Chevrolet Cruze 1.6 и 1.8

Chevrolet Cruze. Фото: Пресс-служба Chevrolet.

Годы выпуска: 2013-2015

Пробег: 80 000 - 150 000 км

Популярный в свое время универсал Cruze пришел на смену рабочей лошадке Lacetti, однако ввиду куда более привлекательного дизайна и современной начинки получил распространение не только в корпоративных парках. На самом деле, дизайн и невысокая цена - главные достоинства машины. Ездовые повадки и особенности интерьера находятся на среднем уровне, как и технические особенности.

За указанные деньги Cruze SW чаще всего встречается с двумя атмосферными бензиновыми моторами - 1.6 (F16D4) с "механикой" и 1.8 (F18D4) с "автоматом". Более мощный мотор также можно найти в исполнении с ручной коробкой.

Самый надежный двигатель (от "Лачетти") 1.6 F16D3 мощностью 109 л.с. "Круз"-универсал получить уже не успел. На "сарай" сразу ставили модернизированные моторы серии D4, которые потребовали чуть больше ухода. В зоне риска механизм ГРМ с роликом натяжения, клапан системы EGR, термостат с теплообменником и лямбда-зонд. Мотор 1.8 в свое время критично относился к качеству и объему масла, но на универсал попали уже доработанные версии.

Механическая коробка передач страдает проблемами с подшипниками, сальниками и сцеплением, а вот автоматы на Cruze с самого начала попали не самые удачные - GM 6T30\6T40. Свои сто тысяч пробега без особых нагрузок коробка выхаживает, но потом начинаются проблемы с гидроблоком, а также с программной настройкой. Замена масла не реже каждых 50 тыс. км строго обязательна.

Остальные элементы автомобиля имеют среднестатистический ресурс. Если Cruze SW не грузить все время под крышу, детали подвески выхаживают не менее 50 000 км. Придется найти альтернативу не самым лучшим родным тормозам. Недорогие материалы отделки салона могут начать поскрипывать, а среднего уровня покраска не сильно сопротивляется сколам.

В целом Chevrolet Cruze радует невысокой ценой как общей стоимости, так и обслуживания, при том, что довольно свеж и достаточно практичен.

Opel Astra Caravan H или J

Opel Astra. Фото: www.wikimedia.org

Годы выпуска: 2010-2014

Пробег: 80 000 - 200 000 км

За указанные деньги на рынке в широком ассортименте встречается родственный "Крузу" универсал Astra, причем в двух поколениях одних и тех же годов выпуска. Все дело в том, что с выходом четвертого поколения J было решено оставить на конвейере очень популярное прошлое поколение H, которое стало называться Family.

Машины сильно отличаются внешне и по интерьеру, а вот в техническом плане разница не столь велика. В частности у обоих поколений один базовый мотор 1.6 - серии А16XER. Старшим на Astra H трудится двигатель 1.8 (140 л.с.), а на Astra J новый 1.4 Turbo той же мощности.

Атмосферники Ecotec, имеющие нарекания на дорестайлинговые модификации, к 2010 году получили все возможные обновления, так что каких-то очень серьезных проблем с ними нет. Вызывают нарекания постукивающие фазовозвращатели и протекающие теплообменники. Из-за неудачного расположения сильно подвержен влиянию грязи и влаги блок управления двигателем.

Цепной и самый надежный двигатель 1.4 от Astra H был выбран для турбофорсировки на версии Astra J. Именно поэтому двигатель не доставляет особых проблем. Турбина ККК ходит около 150 тыс. км. Встречаются сбои электронных блоков, может преждевременно потечь помпа. У нерадивых автовладельцев в запущенных случаях случается прогар поршней.

Что касается коробок передач, то Astra - тот случай, когда выбор простой "механики" не всегда на пользу. На обе "Астры" устанавливалась достаточно капризная коробка F17 со слабыми подшипниками и дифференциалом. Агрессивная езда или хорошая загрузка быстро приканчивают и сцепление. На турбомоторе 1.4 механика M32 куда надежнее.

Что касается автоматов, то тут, как и на Chevrolet Cruze, устанавливаются коробки GM серии 6T30\6T40. Основной недостаток - быстрое загрязнение масла и повышенные температурные нагрузки, которые сказываются на ресурсе гидроблока и электрооборудования автомата.

Большим благом является то, что Astra-универсал обошел стороной проблемный "робот" EasyTronic. Что же касается остальных нюансов, то о них мы подробно рассказывали ранее.

Ухоженные "Астры" обоих поколений - достойный кандидат для выбора за полмиллиона. Прошлое поколение Family проще технически и дешевле в обслуживании. В остальном Astra J интереснее.

Ford Focus III Wagon 1.6 и 2.0

Ford Focus. Фото: Пресс-служба Ford.

Годы выпуска: 2012-2015

Пробег: 75 000 - 200 000 км

Заслуженный бестселлер во втором поколении и во многом виновник провала марки в третьем. Заигрывание "Форда" с молодой аудиторией привела к тому, что Focus III оказался ярким внешне и отлично оснащенным внутри, но совершенно непрактичным, с не самыми удачными агрегатами и достаточно дорогим. Так или иначе, по инерции в России было продано большое количество "Фокусов", так что выбор на "вторичке" сегодня хороший.

Универсал - самый правильный выбор среди всех модификаций "Фокуса", поскольку только в таком кузове имеет хоть какой-то простор в салоне и багажнике.

Модель встречается с двумя атмосферными бензиновыми двигателями 1.6 (105 и 125 л.с.) и 2.0 (150 л.с.), а также редким дизелем 2.0.

Самого слабого мотора в 105 сил лучше избегать, поскольку на универсале он всегда работает в перегрузе, а потому заметно быстрее изнашивается. В более мощной версии следить нужно за состоянием помпы системы охлаждения, подтеканиями клапанной крышки и заднего сальника коленвала. На поздних версиях встречались проблемы с обрывом электроцепи форсунок. Внимание к прокладке клапанной крышки, стартеру, генератору и датчику изменения фаз газораспределения.

Проблемы с холодным пуском и троением исправляются перепрошивкой блока управления. Также необходимо проводить регулировку клапанов.

2.0-литровый двигатель отметился быстрым засорением топливных форсунок, появлением отложений на клапанах и, как следствие, вибрациями на больших пробегах. Из-за последнего страдают подушки мотора.

Что же касается трансмиссий, то предпочтение лучше отдать механике. Стоит следить лишь за состоянием сальников. Безальтернативный робот PowerShift - лотерея с невысоким процентом выигрыша. Целого букета проблем по "сырости" со сцеплениями и переключением передач можно избежать, если взять машину с небольшим пробегом из заботливых рук с неспешной манерой езды.

Еще одна особенность - отлично настроенная независимая подвеска, которая в наших реалиях, увы, ходит меньше обычного, и особенно в исполнении универсала.

Внимание и к истории конкретного экземпляра - Focus-универсал пользовался спросом у таксистов.

Kia Ceed II SW 1.4 и 1.6

Kia Ceed SW . Фото: Пресс-служба Kia.

Годы выпуска: 2012-2014

Пробег: 120 000 - 300 000 км

Еще один популярнейший представитель семейства универсалов. К сожалению, за указанные деньги чаще всего встречается еще в первом поколении образца 2006-2012 года. Однако в продажу уже выпадают первые модели современной второй генерации. Беда в том, что из не очень большого ассортимента выбирать придется очень тщательно, поскольку представленные на рынке экземпляры с очень большими пробегами, часто встречаются бывшие такси или восстановленные после ДТП варианты. Для поиска достойных версий придется добавлять как минимум сто тысяч рублей.

Что же касается вариантов за полмиллиона, то придется рассчитывать на базовые версии с мотором 1.4 (100 л.с.) или 1.6 (130 л.с.) с механической коробкой передач. Пробегов менее 100 тыс. км на таких исполнениях не встретить, а потому нужно готовиться замене как минимум всех расходников.

Технически оба мотора идентичны и отличаются только ходом поршня. Двигатели имеют цепь в приводе ГРМ, которая вопреки заверениям производителя растягивается уже к 100-120 тыс. км., особенно на более нагруженном моторе 1.4. К этому пробегу появляется повышенная шумность его работы. В том числе это может быть связано и с отсутствием гидрокомпенсаторов, из-за чего звуки издают клапана с неотрегулированными зазорами. В зоне риска свечи и катушки зажигания, необходимо регулярно обновлять программное обеспечение мотора.

Из-за конструктивных особенностей разрушение катализатора после 100 000 км пробега приводит к попаданию его частей в цилиндры, что приводит к печальным последствиям для мотора.

Механическая коробка докучает только текущими сальниками. Остальные проблемы, как правило, являются следствием этих подтеков, в том числе, подгорающее из-за попавшего масла сцепление. Автомат при своевременном уходе надежен, но нетороплив: требует регулярного обновления ПО и внимания к сопутствующим датчикам.

Как и в случае с "Фокусом", у Kia Ceed полностью независимая подвеска, которая правда откалибрована неудачно, зато не в пример вынослива. Первые проблемы с ней могут появиться только после 100 000 км. Сильно меньше ходят только рулевые наконечники или стойки стабилизатора. А вот рулевая рейка проблемная - быстро разбивается пластиковая втулка.

Главная проблема Ceed II за полмиллиона - огромные пробеги первых образцов, которые по-любому потребуют ремонта. Если есть возможность, ищите варианты с гарантированным пробегом хотя бы около 100 тыс. км - такой Ceed SW без особых проблем немало вам прослужит.

Что еще можно посмотреть

Skoda Octavia Combi. Фото: Пресс-служба Skoda.

За бортом нашего обзора осталось еще несколько вариантов, которые, увы, не полностью отвечают указанным требованиям. Например, иногда на рынке можно встретить интересный универсал Peugeot 308 SW, который в свое время пользовался неплохим спросом. Сегодня машина - редкость. А нюансы двигателя EP6 и автомата AL4 (AT8) могут доставить лишних неудобств. Тем не менее, если вам попался достойный образец после рестайлинга 2011 года, не спешите отказываться.

Еще один интересный "француз" - Renault Megan Estate, который на нашем рынке бывает только привозной. Его большое преимущество в отличном дизельном двигателе 1.5, который нужно брать в форсировке 110 л.с. В идеале самому ехать за этой машиной, например, в Беларуси, где их выбор заметно разнообразнее.

Ну а король универсалов гольф-класса - Skoda Octavia Combi - в нашу подборку не вписался по цене. За полмиллиона встречаются немногочисленные экземпляры поколения А5 с базовым мотором 1.6 и пробегом под или за 200 000 км. Рассмотреть из проверенных рук можно, но лучше добавить тысяч сто за следующее поколение и меньший износ.