Экс-главе Renault-Nissan предъявят новые обвинения в мошенничестве

Расследование в отношении бывшего главы автомобильного гиганта Renault-Nissan Карлоса Гона набирает обороты. Французского топ-менеджера ливанского происхождения подозревают в многомиллионных хищениях, участии в финансовых махинациях и уклонении от уплаты налогов.

Как сообщила японская газета "Асахи", токийская прокуратура может предъявить Гону, который в настоящий момент находится под домашним арестом, новые обвинения. Ему инкриминируют присвоение около 2,85 миллионов евро из так называемого "президентского фонда" компании Renault.

Утверждается, что с 2017 года из этого фонда на счет дилерской компании Suhail Bahwan Automobiles (SBA) - официального продавца автомобилей марок Renault, Nissan, Infinity в Омане - были переведены приблизительно 5,7 миллионов евро.

Преподнесена такая транзакция была как выплата бонуса, который, впрочем, в первоначальном соглашении с дилером прописан не был. В итоге половина переведенной суммы - те самые 2,85 миллиона евро - были переведены уже ливанскому инвест-холдингу GFI. Предполагается, что эта компания через подставных лиц на самом деле принадлежит Гону, который в результате мошеннической схемы завладел средствами фонда Renault.

Разбираться с подозрительными переводами на счета SBA японские следователи начали после того, как еще в апреле бывшего главу автоконцерна вновь арестовали. Тогда его заподозрили в причинении убытков компании Nissan в размере 5 миллионов долларов. Якобы начиная с 2012 года через представительство Nissan на Ближнем Востоке, Гон регулярно переводил крупные суммы на счета все той же дилерской компании SBA.

Транзакции осуществлялись за счет средств резервного фонда главы автоконцерна под предлогом стимулирования продаж. На настоящий момент общая сумма выплат оценивается в 31,5 миллион долларов. При этом компанию SBA возглавляет Сухаил Бахаван, с которым Гона связывают давние дружеские связи. Как утверждает бывший топ-менеджер, в 2009 году Бахаван одолжил ему около 27 миллионов долларов. Следователи подозревают, что те самые сомнительные переводы со счетов авктоконцерна под видом дилерских бонусов на самом деле и были схемой по погашению долга.

Ливанский инвест-холдинг GFI также появляется в этой истории не случайно. Создан он был в 2015 году одним из руководителей SBA, близким Гону. Не исключается, что он был всего лишь подставной фигурой, а принадлежал этот фонд лично экс-главе Renault-Nissan. Следователи уже выяснили, что со счетов GFI было переведено около 9 миллионов компании, которой управляет жена Гона. Эти средства затем были потрачены на покупку Гоном яхты за 15 миллионов долларов.

Пока расследование только набирает обороты и фактически остается раскрытой лишь схема вывода денег через дилерский центр SBA в Омане. Как утверждается, у прокуроров есть также подозрения, что такая же схема могла быть организована и в Ливане. Там сумма выведенных средств является весьма внушительной - речь идет о 15 миллионах долларов.

Впервые Карлоса Гона арестовали 19 ноября прошлого года. Тогда бывший руководителей автоконцерна стал жертвой предательства со стороны своих же подчиненных - сообщается, что они полгода вели собственное расследование за его спиной, а затем пошли на сделку со следствием. Коллеги Гона организовали и его приезд в Токио, где он был тут же арестован, еще находясь на борту собственного бизнес-джета. На тот момент главным обвинением было сокрытие от фискальных органов Японии около 71 миллиона долларов полученных им вознаграждений.